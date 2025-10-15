Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Wjechał w grupę ludzi, zginęła 19-latka. Wyrok

Kierowca, który miał potrącić 6 osób, został doprowadzony do prokuratury
Kierowca, który miał potrącić 6 osób, został doprowadzony do prokuratury
Źródło: tvn24
Wjechał w grupę pieszych wracających ulicą z dyskoteki. Zginęła 19-letnia Daria, a dwie osoby zostały poważnie ranne. Kierowca i pasażer uciekli. Przed Sądem Rejonowym w Kartuzach został w środę ogłoszony wyrok w ich sprawie. Oskarżonych nie było na sali rozpraw.

25-letni Dawid T. został skazany na 2,5 roku pozbawienia wolności i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ma też 20 tys. zł nawiązki dla rodziny zmarłej oraz 5 tys. zł zadośćuczynienia dla jednej z poszkodowanych osób. Mężczyzna przyznał się do winy i wyraził skruchę.

Drugi oskarżony - pasażer VW golfa - 21-letni Maciej M. został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.

Wyrok nie jest prawomocny.

Uzasadnienie wyroku sądu

Sędzia Katarzyna Macińska w uzasadnieniu powiedziała, że materiał dowodowy zebrany w sprawie pozwolił na przypisanie oskarżonym sprawstwa przypisanych im czynów i zaznaczyła, że w przypadku Dawida T. konieczna była modyfikacja czynu, bo sąd doszedł do przekonania, że oskarżony nieumyślnie naruszył przepisy ruchu drogowego.

W sądzie ustalono, że na drodze w Szymbarku, gdzie doszło do wypadku obowiązywało ograniczenie prędkości do 90 km/h, natomiast podsądny jechał około 50 km/h. Z uwagi na to, że oskarżony jechał z prędkością administracyjną sąd zdecydował o niemyślnym naruszeniu przepisów ruchu drogowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Auto wjechało w pieszych, 19-latka nie żyje. Podejrzewany o spowodowanie wypadku zatrzymany

Auto wjechało w pieszych, 19-latka nie żyje. Podejrzewany o spowodowanie wypadku zatrzymany

Polska
Auto wjechało w sześć osób, zginęła 19-latka. Zarzuty dla kierowcy i pasażera

Auto wjechało w sześć osób, zginęła 19-latka. Zarzuty dla kierowcy i pasażera

Polska
Policja zatrzymała podejrzewanego o spowodowanie wypadku w Szymbarku
Policja zatrzymała podejrzewanego o spowodowanie wypadku w Szymbarku
Źródło: TVN24

W uzasadnieniu sąd podkreślił, że oparł się na wyjaśnieniach oskarżonego, które uznał za prawdziwe i miały one oparcie w materiale dowodowym. Zaznaczył też, że z opinii biegłych wynika, że pokrzywdzeni w chwili wypadku szli drogą, a nie poboczem.

- Dawid T. zbiegł z miejsca zdarzenia. (...) Nie zatrzymał się. Nie udzielił pomocy pokrzywdzonym. Udał się do domu. Tłumaczył, to stresem, paniką - mówiła sędzia Macińska i zaznaczyła, że sąd nie wyklucza, że taka sytuacja miała miejsce, niemniej nie udzielił on pomocy i nie podjął jakichkolwiek działań mogących zniwelować skutki wypadku.

Po dyskotece wjechał w grupę ludzi, zginęła nastolatka. Kierowca i pasażer staną przed sądem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Po dyskotece wjechał w grupę ludzi, zginęła nastolatka. Kierowca i pasażer staną przed sądem

Zdaniem sądu stopień szkodliwości społecznej czynu jest wysoki. Na wyrok wpłynęła skrucha oskarżonego, przyznanie się do winy oraz jego niekaralność. Jednocześnie w uzasadnieniu sąd podał, że pokrzywdzeni przyczynili się do wypadku, bo poruszali się nieprawidłową stroną drogi - szli w kilka osób - dwójkami.

Pasażer auta, które wjechało w sześciu pieszych doprowadzony do prokuratury
Pasażer auta, które wjechało w sześciu pieszych doprowadzony do prokuratury
Źródło: TVN24

Sąd jednocześnie zaznaczył, że drugi oskarżony - pasażer Maciej M. od początku wiedział, co się stało, a jego wyjaśnienia, że spał; uznał za niewiarygodne. 21-latek został skazany na 10 miesięcy w zawieszeniu m.in. z uwagi na wiek i uprzednią niekaralność.

Kierowca, który miał potrącić 6 osób, został doprowadzony do prokuratury
Kierowca, który miał potrącić 6 osób, został doprowadzony do prokuratury
Źródło: TVN24

Prokuratura na temat wyroku sądu

Prokurator Marcin Szreder z Prokuratury Rejonowej w Kartuzach powiedział po wyroku, że prokuratura zażąda pisemnego uzasadnienia werdyktu i po analizie zdecyduje o ewentualnej apelacji.

Obrońca Dawida T. adwokat Bartłomiej Stoltmann stwierdził, że po rozmowie z klientem zdecyduje o wniesieniu środka odwoławczego. - Z uwagi na surowość wymierzonej kary i z uwagi na to, że pokrzywdzeni, jak wskazał biegły, w sposób zasadniczy przyczynili się do wypadku, to kara bezwzględna pozbawienia wolności dla mojego mocodawcy jawi mi się, jako kara niezwykle surowa - stwierdził mec. Bartłomiej Stoltmann.

Tragiczny wypadek w Szymbarku

W Wielkanoc 2022 roku auto osobowe staranowało w Szymbarku na Kaszubach grupę pieszych wracających ulicą z dyskoteki. Zginęła 19-letnia Daria, a dwie osoby zostały poważnie ranne. Kierowca i pasażer uciekli, ale po kilku godzinach zatrzymała ich policja.

Wypadek w Szymbarku
Wypadek w Szymbarku
Źródło: KSRG OSP Szymbark/Facebook
menago_Damian_Koszalka
Damian Koszałka, manager dyskoteki w Szymbarku
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PomorzeWypadekPolicja
Czytaj także:
imageTitle
Kolejni protestujący podczas Vuelty mogą się spodziewać dotkliwych kar
Najnowsze
miss indie konkurs shutterstock_1795721233
Wygrała konkurs piękności, ale świat usłyszał o niej za sprawą wideo nagranego dzień wcześniej
Świat
Jarosław Kaczyński w Sejmie podczas wystąpienia Karola Nawrockiego. Zdjęcie z 6 sierpnia
Kaczyński jednym słowem, Nawrocki o swoich obietnicach. Ocenili dwa lata koalicji
Polska
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
Prokuratura o psach, które śmiertelnie pogryzły 46-latka i ich właścicielu
Lubuskie
biuro, pracownicy, ludzie, praca
"Sygnał ostrzegawczy" na rynku pracy
BIZNES
Pożar hostelu w Pszowie
Próbowano wodą gasić płonący olej, zginęło pięć osób. Decyzja prokuratury
Katowice
imageTitle
Solskjaer na ratunek reprezentacji Szwecji?
EUROSPORT
Łukasz K. usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Nożem zaatakował matkę i jej partnera
Kraków
piasek woda podkast
Niecodzienna sytuacja w studiu "Podcastu politycznego"
Polska
Ministerstwo Sprawiedliwości
Krok w stronę "standardów wolności słowa". Jest projekt
Polska
Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska i premier Donald Tusk
Tak chcą zmienić ustawę o lasach
Tomasz Słomczyński
Puszcza Białowieska
"Instrumentalnie wykorzystani". Jak ministerstwo rozmawia z ekologami. I czy w ogóle
Tomasz Słomczyński
Poszukiwany od 7 lat zatrzymany przez ostrołęckich policjantów
Akcja służb na powiatowej drodze. Policjanci z długą bronią i zatrzymanie przestępcy
WARSZAWA
Tel Awiw, Izrael
Twierdzą, że zwrócone ciało "nie pasuje"
Świat
Nowotwory głowy i szyi
"Okulary dla głosu"? Dzięki nim wiele osób znów może mówić
Zdrowie
imageTitle
Polski piłkarz na liście 60 największych talentów na świecie
EUROSPORT
Policja na miejscu zbrodni w Barcicach. W jednym z domów znaleziono ciała trzech osób
Sołtys Barcic: powiem to otwarcie, system nie zadziałał
Kraków
Jamie Dimon
Szef giganta ostrzega. "Kiedy widzisz jednego karalucha, prawdopodobnie jest ich więcej"
BIZNES
Dwóch nastolatków jest podejrzanych o rozbój (zdjęcie ilustracyjne)
Do kobiety podeszła grupka mężczyzn. Jeden groził jej młotkiem
WARSZAWA
Szczepienia wyeliminowały wiele groźnych chorób (zdjęcie ilustracyjne)
Przybywa chorych na krztusiec. W tym mieście będą bezpłatne szczepienia
Kraków
Mroźna noc
Ochłodzenie takie, że chwyci nocny mróz
METEO
kobieta z telefonem
E-rejestracja "ratuje" terminy wizyt. Kiedy wejdzie w życie w całej Polsce?
Zdrowie
imageTitle
Pokonał brata i nie wytrzymał. "Chodzi o coś więcej niż tenis"
EUROSPORT
Zlikwidowano laboratorium mefedronu
Przeszukali 15 miejsc, zatrzymali osiem osób
Kraków
Znaleziony w tunelu metra pies
Pies, który zatrzymał metro, czeka w schronisku na właściciela
WARSZAWA
Związki partnerskie
Zapowiedź w sprawie związków partnerskich. "Przemyślany projekt"
Polska
Donald Trump
Przewoźnicy przeciwni planom Trumpa. Chodzi o latanie nad Rosją
BIZNES
Dwóch zatrzymanych w sprawie wyłudzenia od seniora ponad 1,2 mln zł
Zaufał "brokerom", stracił ponad milion złotych
Olsztyn
Jarosław Kaczyński
Kaczyński o przyszłości Mejzy
Polska
Karol Nawrocki
"To nie są kurtuazyjne rozmowy". Kulisy spotkań Nawrockiego
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica