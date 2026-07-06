Trójmiasto Zginęły cztery osoby, kierowca przesłuchany Oprac. Natalia Grzybowska |

Tragiczny wypadek w powiecie sztumskim, nie żyją cztery osoby Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W sobotni poranek na drodze powiatowej, między Sztumem a Postolinem, doszło do wypadku, w którym zginęły cztery osoby podróżujące samochodem marki BMW, w tym 12-letnia dziewczynka.

Dachowanie auta w Postolinie z czteroma ofiarami śmiertelnymi Źródło zdjęcia: TVN24

22-letni kierowca z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad autem, zjechał do rowu, uderzył w przepust drogowy i dachował. Przeżył tylko on, trafił do szpitala.

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Kierowca przesłuchany

Jak poinformowała w poniedziałek prokuratura, mężczyzna był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem środków odurzających ani substancji psychotropowych. Po uzyskaniu zgody lekarzy został przesłuchany w charakterze świadka. Na tym etapie śledczy nie ujawniają treści jego zeznań.

W sprawie przesłuchano także osoby, które jako pierwsze powiadomiły służby o zdarzeniu lub przejeżdżały trasą bezpośrednio po wypadku.

Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie.

Śledczy będą opierać się m.in. na opiniach biegłych z zakresu medycyny sądowej, rekonstrukcji wypadków drogowych oraz analizy stanu technicznego pojazdu. Kontynuowane są również przesłuchania świadków, a sekcje zwłok ofiar zaplanowano na 8 lipca.

Źródło: Google Maps

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