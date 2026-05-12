Trójmiasto Pijany kierowca uszkodził trzy auta i uciekł Oprac. Natalia Grzybowska |

Do zdarzenia doszło w Słupsku

69-letni obywatel Niemiec został zatrzymany po serii kolizji, do których doszło w niedzielę na ulicach Słupska (woj. pomorskie). Jak ustalili policjanci, kierowca osobowego Mitsubishi najpierw uszkodził jeden samochód, a uciekając z miejsca zdarzenia, doprowadził do uszkodzenia kolejnych dwóch aut.

Po chwili świadkowie poinformowali służby, że mężczyzna porzucił rozbity pojazd w innej części miasta i uciekł pieszo. Dzięki przekazywanym na bieżąco informacjom policjanci szybko go zatrzymali.

Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Jak przekazała policja, w miniony weekend funkcjonariusze drogówki skontrolowali trzeźwość ponad 1500 kierowców.

