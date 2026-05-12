Pijany kierowca uszkodził trzy auta i uciekł
69-letni obywatel Niemiec został zatrzymany po serii kolizji, do których doszło w niedzielę na ulicach Słupska (woj. pomorskie). Jak ustalili policjanci, kierowca osobowego Mitsubishi najpierw uszkodził jeden samochód, a uciekając z miejsca zdarzenia, doprowadził do uszkodzenia kolejnych dwóch aut.
Po chwili świadkowie poinformowali służby, że mężczyzna porzucił rozbity pojazd w innej części miasta i uciekł pieszo. Dzięki przekazywanym na bieżąco informacjom policjanci szybko go zatrzymali.
Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty. Grozi mu do trzech lat więzienia.
Jak przekazała policja, w miniony weekend funkcjonariusze drogówki skontrolowali trzeźwość ponad 1500 kierowców.