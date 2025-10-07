Logo strona główna
Trójmiasto

Dostał kurs z Bydgoszczy do Gdańska. Z paczką pojechał do policjantów

Podejrzany o usiłowanie oszustwa 19-latek trafił do aresztu
Udaremniona próba oszustwa. 19-latek zatrzymany
Źródło: KPP Pruszcz Gdański
Taksówkarz miał dostarczyć paczkę z Bydgoszczy do Gdańska. Podejrzewał jednak, że 80-latek, który przekazał mu pakunek mógł paść ofiarą oszustwa. Zamiast do Gdańska, podjechał więc do patrolujących drogę policjantów. Ci od razu zaczęli działać. Funkcjonariusze zorganizowali zasadzkę, dzięki której zatrzymali 19-latka. Usłyszał już zarzuty.

Wszystko działo się w piątek, trzeciego października. Po godzinie 14 do policjantów z ruchu drogowego w Pruszczu Gdańskim, którzy patrolowali akurat autostradę A1, podjechał kierowca taksówki.

- Wykonywał on kurs z Bydgoszczy do Gdańska, gdzie, według zlecenia, miał przewieźć paczkę z dokumentami. Jego czujność wzbudziło to, że w Bydgoszczy pakunek zawierający w rzeczywistości widoczną sporą kwotę pieniędzy przekazał mu starszy mężczyzna, który był wyraźnie zdenerwowany - mówi asp. Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.

Policjanci powiadomili dyżurnego jednostki. Sprawę przejęli funkcjonariusze z wydziału kryminalnego, który musieli szybko zacząć działać.

Zorganizowali zasadzkę

Jak mówi portalowi tvn24.pl asp. Kościuk, w paczce było prawie 45 tysięcy złotych. Funkcjonariusze podmienili przesyłkę, z którą taksówkarz miał dokończyć swój kurs. Dojechał więc do Gdańska pod wskazane miejsce.

- Policjanci z daleka obserwowali samochód. Kiedy 19-latek przyszedł odebrać pakunek, został zatrzymany - dodaje oficer prasowy.

Podejrzany o usiłowanie oszustwa 19-latek trafił do aresztu
Podejrzany o usiłowanie oszustwa 19-latek trafił do aresztu
Źródło: KPP Pruszcz Gdański

Mężczyzna został przewieziony do komendy w Pruszczu Gdańskim, a następnie przekazany policjantom z komendy miejskiej w Bydgoszczy.

Trafił do aresztu

- Policjanci ustalili, że do 80-letniego mieszkańca Bydgoszczy zadzwoniła osoba, która przedstawiła się jako pracownik jednego z banków. Rozmówca poinformował seniora, że jakoby jego oszczędności zgromadzone w banku są zagrożone i żeby je ochronić musi natychmiast wypłacić pieniądze. Następnie starszy mężczyzna miał je przekazać jako paczkę z dokumentami. Oszczędności starszego mężczyzny miały zostać przewiezione do Gdańska, gdzie miały być bezpieczne - tłumaczy Kościuk.

19-latek usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi osiem lat więzienia.

Sąd w Bydgoszczy zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt.

Autorka/Autor: Marta Korejwo-Danowska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KPP Pruszcz Gdański

oszustwawojewództwo pomorskieSeniorzy
