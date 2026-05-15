Oszukana "na włoskiego marynarza". 72-latka straciła oszczędności
Jak ustalili policjanci, seniorka na jednym z portali społecznościowych poznała mężczyznę podającego się za włoskiego marynarza.
- Oszust przez kilka miesięcy budował relację i wzbudzał zaufanie kobiety. Ich kontakt trwał od lutego do kwietnia 2026 roku. W trakcie rozmów mężczyzna poinformował 72-latkę, że przewozi kontenery do Sydney, jednak podczas rejsu doszło do awarii statku - wyjaśnia aspirant Karolina Figiel, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim.
Przelew za przelewem
Mężczyzna twierdził, że pilnie potrzebuje pieniędzy na naprawę jednostki, aby móc kontynuować podróż. Kobieta uwierzyła w historię i wielokrotnie wysyłała gotówkę pocztą. Łącznie przekazała oszustowi 140 tysięcy złotych.
Pieniędzy oczywiście nie odzyskała. - Policja apeluje o ostrożność w kontaktach zawieranych przez internet. Oszuści często wykorzystują metody socjotechniki, manipulację emocjami oraz fałszywe historie życiowe, aby zdobyć zaufanie swoich ofiar i wyłudzić pieniądze. W przypadku podejrzeń dotyczących internetowej znajomości należy zachować szczególną ostrożność i skonsultować się z rodziną lub policją - podkreśla Figiel.