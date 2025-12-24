Pobity i okradziony we własnym domu

44-latek z powiatu kościerskiego został pobity i okradziony w swoim mieszkaniu Źródło: KPP w Kościerzynie

44-latek z powiatu kościerskiego zgłosił się na policję 22 grudnia, informując, że został pobity i okradziony we własnym mieszkaniu. Stało się to w nocy z 19 na 20 grudnia.

Około godziny 1.30 do mieszkania mężczyzny przyszła jego znajoma wraz ze swoim znajomym. Doszło do kłótni, w trakcie której 44-latek został pobity przez mężczyznę. Następnie napastnik miał zabrać mu telefon komórkowy i 1500 złotych w gotówce.

Poszkodowany trafił do szpitala w Kościerzynie.

37-latek trafił do aresztu Źródło: KPP w Kościerzynie

Do 15 lat więzienia

"Na miejscu zdarzenia pracował technik kryminalistyczny, który przeprowadził oględziny i zabezpieczył ślady mogące mieć znaczenie dla sprawy. Sprawą zajęli się policjanci z wydziału kryminalnego, którzy jeszcze tej samej nocy zatrzymali 36-letnią kobietę" - poinformowała w komunikacie kościerska policja.

Nad ranem w ręce funkcjonariuszy wpadł drugi podejrzany - 37-letni mężczyzna. Oboje usłyszeli zarzuty rozboju i przyznali się.

Podejrzani przyznali się do rozboju Źródło: KPP w Kościerzynie

"Wobec 36-letniej kobiety prokurator zastosował dozór policyjny, natomiast wobec 37-letniego mężczyzny sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy" - przekazała policja.

Podejrzanym grozi teraz do 15 lat więzienia.

