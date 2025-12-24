Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Pobity i okradziony we własnym domu

37-latek trafił do aresztu
44-latek z powiatu kościerskiego został pobity i okradziony w swoim mieszkaniu
Źródło: KPP w Kościerzynie
44-letni mieszkaniec okolic Kościerzyny (Pomorskie) został pobity i okradziony we własnym mieszkaniu. Policja zatrzymała w tej sprawie dwie osoby, w tym znajomą poszkodowanego.

44-latek z powiatu kościerskiego zgłosił się na policję 22 grudnia, informując, że został pobity i okradziony we własnym mieszkaniu. Stało się to w nocy z 19 na 20 grudnia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pistolet przy głowie ekspedientki w ciąży. Dwie osoby w areszcie

Pistolet przy głowie ekspedientki w ciąży. Dwie osoby w areszcie

Łódź
13-latek zaatakowany w parku. Podejrzani mają 16 lat

13-latek zaatakowany w parku. Podejrzani mają 16 lat

Lublin

Około godziny 1.30 do mieszkania mężczyzny przyszła jego znajoma wraz ze swoim znajomym. Doszło do kłótni, w trakcie której 44-latek został pobity przez mężczyznę. Następnie napastnik miał zabrać mu telefon komórkowy i 1500 złotych w gotówce.

Poszkodowany trafił do szpitala w Kościerzynie.

37-latek trafił do aresztu
37-latek trafił do aresztu
Źródło: KPP w Kościerzynie

Do 15 lat więzienia

"Na miejscu zdarzenia pracował technik kryminalistyczny, który przeprowadził oględziny i zabezpieczył ślady mogące mieć znaczenie dla sprawy. Sprawą zajęli się policjanci z wydziału kryminalnego, którzy jeszcze tej samej nocy zatrzymali 36-letnią kobietę" - poinformowała w komunikacie kościerska policja.

Nad ranem w ręce funkcjonariuszy wpadł drugi podejrzany - 37-letni mężczyzna. Oboje usłyszeli zarzuty rozboju i przyznali się.

Podejrzani przyznali się do rozboju
Podejrzani przyznali się do rozboju
Źródło: KPP w Kościerzynie

"Wobec 36-letniej kobiety prokurator zastosował dozór policyjny, natomiast wobec 37-letniego mężczyzny sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy" - przekazała policja.

Podejrzanym grozi teraz do 15 lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: KPP w Kościerzynie

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Kościerzynie

Udostępnij:
TAGI:
województwo pomorskiePomorzeKościerzynaPolicja
Czytaj także:
AdobeStock_145743115
Od karpia po baterię, czyli nagłe przypadki w święta. Te domowe sposoby nie pomogą
Piotr Wójcik
PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Pozywają polskie państwo na 1,5 miliarda. Chodzi o decyzję Morawieckiego
BIZNES
Pogotowie gazowe (zdj. ilustracyjne)
Wyciek gazu, ewakuowano 80 mieszkańców
Trójmiasto
Tragiczny wypadek
Zginęli rodzice małego dziecka. Rogatki były podniesione. Badają, dlaczego
Wrocław
Policjanci pomogli starszemu mężczyźnie
Starszy mężczyzna leżał na chodniku, nie mógł się podnieść
WARSZAWA
imageTitle
Spektakularna Świątek, burzliwy czas u piłkarzy. Rok 2025 w polskim sporcie
EUROSPORT
imageTitle
Rosjanie z zakazem wjazdu. Ministerstwo pozostało nieugięte
EUROSPORT
Sieradzkie "Las Vegas" na prywatnej posesji
Posesję rozświetla 210 tysięcy lampek, są Mikołaje, elfy i szopka
Łódź
mikolaj prezenty sanie AdobeStock_126385481
Święty Mikołaj w drodze. Odwiedza kolejne kraje
METEO
Spotkanie szefa MON z żołnierzami, Jasionka
Szef MON: około 20 tysięcy żołnierzy "na straży bezpieczeństwa" w Wigilię
Polska
Na S8 w miejscowości Ciemne doszło do dwóch kolizji
Dwie kolizje na S8. Poszkodowane dziecko
WARSZAWA
AdobeStock_1811684334
Pogoda na Boże Narodzenie. Mróz jeszcze nie odpuści
METEO
Zderzenie na S2 pod Otwockiem
Zderzenie trzech aut na S2, korek na wylocie z Warszawy
WARSZAWA
Lotnisko Bruksela-Charleroi, Ryanair
Potężna grzywna nałożona na największą linię Europy. "Absurdalna kara"
BIZNES
Choinka w San Francisco
Magia świąt na ekranie. Świąteczne filmy w HBO Max
Kultura i styl
Pożar domu w Brejdynach
Spłonął dach. Rodziny na święta nie wrócą do swoich mieszkań
Olsztyn
Karol Nawrocki
Prezydent na granicy. Spotkał się z żołnierzami
Polska
Wypadek na Opolszczyźnie
Zginęło sześć osób. Ustalili dane jednego z kierowców
Opole
Tak wyglądały 40. urodziny najstarszego hipopotama nilowego w Polsce w Warszawskim Zoo
Nie żyje najstarszy hipopotam nilowy w Polsce
WARSZAWA
imageTitle
"Mieliśmy razem trenować, ale Ty się nie pojawiłeś". Poruszające pożegnanie biathlonisty
EUROSPORT
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Kłótnia zakończona tragedią. Nie żyje 65-latek
Wrocław
Opady marznące, śnieg z deszczem
Tu po świętach może zrobić się ślisko
METEO
Autobus miejski między rogatkami, Kraków
Autobus z pasażerami utknął między rogatkami. Kierowca ukarany mandatem
Kraków
santander-shutterstock_2283626043
Koniec Santandera, początek Erste. Co to oznacza dla klientów
BIZNES
Zderzenie 5 samochodów na autostradzie A2. Poszkodowane 4-letnie dziecko
Zderzenie pięciu aut na autostradzie A2
Łódź
Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu
Po domowej awanturze święta spędzi w areszcie
Kraków
imageTitle
Kardiochirurg nowym współwłaścicielem Wisły Kraków
EUROSPORT
Thierry Breton
Były komisarz UE z zakazem wjazdu do USA. Komisja Europejska "stanowczo potępia" decyzję
Świat
Konsulat Generalny Rosji w Gdańsku
Próbowali odebrać budynek po rosyjskim konsulacie. Nikt nie otworzył drzwi
Trójmiasto
Siedziba NIS w Nowym Sadzie
Rosjanie rozmawiają z Węgrami. Chodzi o serbskiego giganta
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica