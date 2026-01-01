Morze wyrzuciło na plażę kilkumetrową boję

Jantar. Zdjęcia boi nawigacyjnej z drona Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Znajduje się 1800 metrów od zejścia na plażę nr 82 w stronę Mikoszewa. Jak potwierdziła nam Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni, sześciometrowy obiekt to boja nawigacyjna z kapitanatu Nowy Świat. Służy między innymi do znakowania akwenów, może dryfować lub być zakotwiczona.

Boja na plaży w Jantarze Źródło: TVN24

- Wszystko jest pod kontrolą. Wydano ostrzeżenia nawigacyjne. Ani dla żeglugi, ani dla środowiska nie stanowi to żadnego zagrożenia - zapewniła Kierzkowska i dodała, że takie sytuacje, jak ta z Jantaru, zdarzają się co jakiś czas.

Boja znajduje się na plaży w kierunku Mikoszewa Źródło: TVN24

OGLĄDAJ: TVN24 HD