Podejrzewali zatrucie tlenkiem węgla. Stan pacjenta "sugerował inny poważny problem"

Gdynia Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w sobotę, 26 lipca, w jednym z gdyńskich mieszkań. Zespół ratownictwa medycznego został wezwany do pacjenta z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla. Zgłoszenie pochodziło od sąsiadki, która była zaniepokojona brakiem kontaktu z mężczyzną. Bezskutecznie wołała i pukała do drzwi.

🚨🚨 Wyjazd do Zdarzenia 🚨 🚨 Zespół ratownictwa medycznego G01026 został zadysponowany do pacjenta z podejrzeniem... Posted by Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni on Saturday, July 26, 2025 Rozwiń

Stan pacjenta wskazywał na coś innego

- Po przybyciu na miejsce strażacy nie stwierdzili obecności tlenku węgla, jednak stan pacjenta oraz objawy kliniczne mogły sugerować inny poważny problem, między innymi udar mózgu. Po konsultacji z lekarzem neurologiem dyżurnym pacjent został pilnie przetransportowany do pracowni tomografii komputerowej - przekazała Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.