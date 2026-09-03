Trójmiasto Kwas masłowy w sali zabaw dla dzieci. Zatrzymali 32-latka Michał Malinowski |

Do zdarzenia doszło w Gdyni (Pomorskie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Pomorska policja

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Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu przy ulicy Wagnera w Gdyni. Sprawca wybił szybę w sali zabaw dla dzieci, a następnie wlał do środka kwas masłowy. Właścicielka lokalu oszacowała straty na blisko 40 tysięcy złotych.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy.

"Przeprowadzili szereg czynności procesowych i operacyjnych. Szczegółowa analiza zabezpieczonych nagrań z monitoringu pozwoliła wytypować sprawcę, a następnie go zatrzymać. 32-letni mieszkaniec Gdyni został przewieziony do komendy, gdzie wykonano z nim dalsze czynności" - podała Komenda Miejska Policji w Gdyni.

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Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia.

"Był wcześniej wielokrotnie notowany i poszukiwany za przestępstwa przeciwko mieniu, w tym za liczne kradzieże" - poinformowała gdyńska policja.

O motywie jego działania policja nie informuje.