Kwas masłowy w sali zabaw dla dzieci. Zatrzymali 32-latka
Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu przy ulicy Wagnera w Gdyni. Sprawca wybił szybę w sali zabaw dla dzieci, a następnie wlał do środka kwas masłowy. Właścicielka lokalu oszacowała straty na blisko 40 tysięcy złotych.
Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy.
"Przeprowadzili szereg czynności procesowych i operacyjnych. Szczegółowa analiza zabezpieczonych nagrań z monitoringu pozwoliła wytypować sprawcę, a następnie go zatrzymać. 32-letni mieszkaniec Gdyni został przewieziony do komendy, gdzie wykonano z nim dalsze czynności" - podała Komenda Miejska Policji w Gdyni.
Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia.
"Był wcześniej wielokrotnie notowany i poszukiwany za przestępstwa przeciwko mieniu, w tym za liczne kradzieże" - poinformowała gdyńska policja.
O motywie jego działania policja nie informuje.