Czterej uczniowie w szpitalu, policjanci w szkole
Na skrzynkę Kontakt24 otrzymaliśmy informację, że w jednym z liceów w Gdyni interweniowała policja w związku z zażyciem przez uczniów nieznanych substancji.
Jak przekazała starsza posterunkowa Aleksandra Olszewska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło o godzinie 13.45. - Wynikało z niego, że pięciu uczniów w wieku 15 lat mogło być pod wpływem środków niedozwolonych - poinformowała.
Licealiści z Gdyni w szpitalu
- Funkcjonariusze ustalili, że uczniowie zażyli tak zwane snusy (używkę na bazie tytoniu, przyjmowaną doustnie - red.). Czterech z nich wraz z rodzicami pojechało do szpitala w celu przeprowadzenia badania - wyjaśniła policjantka. Piąty uczeń pod opieką rodziców wrócił do domu.
- Na miejsce skierowany został również przewodnik z psem tropiącym, który nie znalazł substancji zakazanych. Trwają ustalenia w tej sprawie, o zdarzeniu poinformowany zostanie sąd rodzinny - dodała.