Rozwiązano zespół śledczy powołany do zbadania sprawy zabójstwa Kamila z Częstochowy

Zespół śledczy do prowadzenia śledztw w sprawie zabójstwa 8-letniego Kamila z Częstochowy i w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków służbowych w instytucjach nadzoru nad rodziną dziecka, zarządzeniem Prokuratury Krajowej z 22 lipca br., został rozwiązany. O sprawie poinformował we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak. Dodał, że zmiany te wynikają z problemów kadrowych. - Rozwiązanie zespołu śledczego jest spowodowane zakończeniem delegowania do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku dotychczasowych referentów tych postępowań i odwołaniem ich do jednostek macierzystych, to jest do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku i do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku - podała Prokuratura Regionalna. Do prowadzenia wątków karnych: śledztwa w sprawie zabójstwa 8-letniego Kamila z Częstochowy oraz śledztwa w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków służbowych w działaniach instytucji zobowiązanych do nadzoru nad rodziną dziecka, zostali wyznaczeni nowi prokuratorzy. - Są to doświadczeni prokuratorzy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku - zapewniła prokuratura. Zakończenie obu śledztw jest planowane w 2024 r.