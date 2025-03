Przez rok pełnił obowiązki, teraz został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej

Gdańsk Źródło: Google Earth

Profesor Rafał Wnuk został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Na to stanowisko powołała go Hanna Wróblewska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Od kwietnia 2024 roku pełni on obowiązki dyrektora. Pięcioletnią kadencję rozpocznie 1 kwietnia.

W komunikacie, zamieszczonym w piątek na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przypomniano, że Rafał Wnuk jest polskim historykiem, politologiem i muzealnikiem, profesorem nauk humanistycznych.

"Jest autorem około 100 artykułów naukowych poświęconych historii II wojny światowej, powojennej konspiracji antykomunistycznej w Europie Środkowej i Wschodniej, pamięci kulturowej oraz kwestiom związanym z upamiętnieniami i muzeami, m.in. +Between Heroization and Martyrology: The Second World War in Selected Museums in Central and Eastern Europe, The Polish Review+" - napisano na stronie resortu kultury.

W latach 2002-10 był redaktorem naczelnym półrocznika IPN pt. "Pamięć i Sprawiedliwość", a w latach 2001-07 kierował zespołem przygotowującym "Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956".

Wyjaśniono, że w latach 2008-17 pełnił funkcję głównego specjalisty w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a w latach 2013-17 był kierownikiem Działu Naukowego. "Jest współautorem scenariusza wystawy głównej i autorem dużej części jej treści" - podkreślono na stronie MKiDN.

