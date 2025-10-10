Motocyklista jak pocisk. Telefon może być kluczem do znalezienia sprawcy

Kluczowe fakty:

Maciej W. to 33-latek, który został zatrzymany we wrześniu 2024 roku po tym, jak opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać szaleńczy przejazd motocykla pod Martwą Wisłą w Gdańsku z prędkością 299 km/h.

Niedługo potem mężczyzna usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy - za narażenie na utratę życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. Drugi dotyczy wcześniejszego zdarzenia, kiedy mężczyzna prowadził auto pod wpływem środka psychotropowego.

W kwietniu Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa skierowała do sądu akt oskarżenia za jazdę pod wpływem narkotyków, ale umorzyła wątek szaleńczej jazdy między pojazdami. Dlaczego? Bo śledczy nie znaleźli dowodów na to, że to właśnie M. prowadził motocykl.

"Nie mam nic wspólnego z kierowcami stwarzającymi zagrożenie dla innych użytkowników dróg, oprócz tego, że jestem miłośnikiem oglądania takich wyczynów" - pisał nam mężczyzna. Na jego kanale wciąż pojawiają się kolejne szokujące nagrania. Co ciekawe - chociaż W. twierdzi, że nie zna autora nagrań, to w komentarzach odpowiada na szczegóły dotyczące motocykla widocznego na filmach.