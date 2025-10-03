Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Dziewczynka błąkała się nocą po Gdańsku. Zauważyli ją operatorzy monitoringu

Nocna ucieczka 12-latki po kłótni z opiekunami. Zauważono ją na miejskim monitoringu
Do zdarzenia doszło w Gdańsku
Źródło: Google Earth
Policjanci i strażnicy miejscy z Gdańska odnaleźli 12-letnią turystkę z Wielkiej Brytanii. Dziewczynka, której zaginięcie zgłoszono w poniedziałek wieczorem, została zauważona na monitoringu miejskim.

Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek, kilka minut po północy operatorzy monitoringu obserwowali okolice Bramy Wyżynnej, gdy ich uwagę zwróciła samotna dziewczynka. Wyglądała na około 12 lat i była ubrana nieadekwatnie do pory roku. Sprawiała wrażenie zaniepokojonej i zagubionej.

Samotna dziewczynka została zauważona na miejskim monitoringu
Samotna dziewczynka została zauważona na miejskim monitoringu
Źródło: SM Gdańsk

- Pracownicy studia natychmiast powiadomili oficera dyżurnego komisariatu, który potwierdził, że trwają poszukiwania młodej turystki. Rysopis dziewczynki się zgadzał. Operator kontynuował obserwację, a na miejsce skierowano funkcjonariuszy - przekazał Robert Kacprzak ze Straży Miejskiej w Gdańsku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policjant zatrzymał mężczyznę w czasie wolnym od służby (zdjęcie ilustracyjne)
Trzyletnia dziewczynka spacerowała środkiem ulicy
Katowice
Ośmiolatek zgubił się w drodze na Śnieżkę
Ośmiolatek zgubił się w drodze na Śnieżkę. Nie mógł znaleźć rodziców
Wrocław
czterolatek zgubił się tacie
Czterolatek ścigał się z tatą i tak się rozpędził, że go zgubił. Nagranie
Kielce

Wyszła z domu po kłótni

Jak poinformowała podinsp. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, w poniedziałek, około godziny 23:50 policjanci otrzymali zgłoszenie o obywatelce Wielkiej Brytanii, która po kłótni z opiekunami uciekła z mieszkania przy ul. Kotwiczników.

Gdy dziewczynka znajdowała się w pobliżu budynku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, podszedł do niej umundurowany funkcjonariusz, który zaopiekował się nią do czasu przyjazdu policjantów. Następnie funkcjonariusze przekazali dziewczynkę rodzicom.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/PKoz

Źródło: SM Gdańsk

Źródło zdjęcia głównego: SM Gdańsk

Udostępnij:
TAGI:
dzieckoGdańsk
Czytaj także:
Achondroplazja shutterstock_2655548203
Życie pacjentów z achondroplazją się zmieniło. "Dla mnie to po prostu cud medycyny"
Zdrowie
Jasionka. Amerykańscy żołnierze w bazie (zdjęcie z 2022 roku)
Armia USA o wycofaniu żołnierzy z Jasionki i wsparciu dla Ukrainy
Polska
shutterstock_1546995599
"Wielki dzień dla Polski". Jest porozumienie w sprawie rurociągów
BIZNES
Fikcyjne darowizny dla parafii, wśród zatrzymanych ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Fikcyjne darowizny dla parafii. Wśród zatrzymanych proboszcz
WARSZAWA
imageTitle
Kolejne wygrane i awans Polski w rankingu
EUROSPORT
Utrudnienia na kolei po awarii na stacji Warszawa Powiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Odczepiony wagon "to nie był przypadek". Minister: sprawą zajmują się służby
Polska
Rozlał benzynę na ziemię i podpalił
Rozlał i podpalił paliwo. Dramatyczne nagranie ze stacji
Wrocław
Samochód potrącił 15-latka w Pabianicach
Bus potrącił 15-latka. Droga zablokowana
Najnowsze
Przymrozek, przymrozki, mróz
Zeszła noc była lodowata. -7 stopni przy gruncie
METEO
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Zwiększają presję na pracowników. "Zwolnienia tylnymi drzwiami"
BIZNES
Burza Amy uderzy w Norwegię
Największe opady od ćwierć wieku, wstrzymano połączenia promowe
METEO
Kuba, Hawana
Kubańczycy wychodzą na ulice
Świat
Boisko zamiast do grania służy do parkowania
Nie można korzystać z boiska, bo od pięciu lat parkują na nim auta
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Młodzi Polacy chcą kolejnego tytułu
EUROSPORT
Pożar busa na autostradzie A1 pod Łodzią
Samochód spłonął doszczętnie. Są utrudnienia na autostradzie
Łódź
Norweska armia ćwiczy na północy kraju
"Nie odzyskali sił" po ćwiczeniach, byli poszukiwani. Media: wszyscy żołnierze odnalezieni
Świat
imageTitle
Nowe życie legendy snookera. Żona i Dubaj zmieniły wszystko
EUROSPORT
pap_20250922_2MF
Oligarcha z TikToka. Czechy czeka polityczna rewolucja?
Cezary Paprzycki
Szymon Hołownia
"Powołam się na prywatne rozmowy". Decyzja Hołowni "może doprowadzić do zerwania koalicji"
Polska
shutterstock_2597617763
"Z konta zniknęło 350 tysięcy złotych". Resort i ZUS wyjaśniają
BIZNES
imageTitle
Dwa złota w dwa dni. Zwolińska rozbiła bank w mistrzostwach świata
EUROSPORT
Norweski statek pasażerski musiał zawinąć do portu w Portland z powodu huraganu
Mieli płynąć na Bermudy. Trafili na zimną północ
METEO
Pościg z motocyklistą
Był pewien, że uciekł. 17-latek "zdziwiony" wizytą
WARSZAWA
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
Przestępcze "call center". Zatrzymania w Warszawie i Niemczech
WARSZAWA
perfumy
Ukradł perfumy, potraktował ochroniarza gazem
WARSZAWA
imageTitle
Mnóstwo zmian i porażka Legii. "Zasłużyliśmy na więcej"
EUROSPORT
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Uwaga na gęste mgły. Sprawdź, gdzie zachować ostrożność
METEO
Szymon Hołownia
"Fakty" TVN: Hołownia spotka się z szefem ONZ. Polityk o swoim "największym atucie"
Polska
imageTitle
Chaos na meczu Ligi Mistrzów. Nielegalny rynek biletów, interweniowali politycy
EUROSPORT
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Wielka kumulacja w Lotto
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica