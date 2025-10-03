Do zdarzenia doszło w Gdańsku Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek, kilka minut po północy operatorzy monitoringu obserwowali okolice Bramy Wyżynnej, gdy ich uwagę zwróciła samotna dziewczynka. Wyglądała na około 12 lat i była ubrana nieadekwatnie do pory roku. Sprawiała wrażenie zaniepokojonej i zagubionej.

- Pracownicy studia natychmiast powiadomili oficera dyżurnego komisariatu, który potwierdził, że trwają poszukiwania młodej turystki. Rysopis dziewczynki się zgadzał. Operator kontynuował obserwację, a na miejsce skierowano funkcjonariuszy - przekazał Robert Kacprzak ze Straży Miejskiej w Gdańsku.

Wyszła z domu po kłótni

Jak poinformowała podinsp. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, w poniedziałek, około godziny 23:50 policjanci otrzymali zgłoszenie o obywatelce Wielkiej Brytanii, która po kłótni z opiekunami uciekła z mieszkania przy ul. Kotwiczników.

Gdy dziewczynka znajdowała się w pobliżu budynku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, podszedł do niej umundurowany funkcjonariusz, który zaopiekował się nią do czasu przyjazdu policjantów. Następnie funkcjonariusze przekazali dziewczynkę rodzicom.