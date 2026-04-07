Trójmiasto

Narkotyki warte dwa miliony złotych, trzy osoby zatrzymane

Narkotyki przechwycone przez policjantów
Ponad 33 kilogramy narkotyków i trzy osoby zatrzymane
Kilkadziesiąt kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości blisko dwóch milionów złotych przejęli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i komendy miejskiej w Chojnicach. Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane.

- Policjanci po zebraniu informacji na temat środowiska osób podejrzewanych o związek z przestępczością narkotykową, prowadzili obserwację i w konsekwencji wytypowali kluczowych uczestników procederu - poinformował Krzysztof Wrześniowski rzecznik prasowy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. 

Najpierw zatrzymali 37-letniego mężczyznę. W jego samochodzie oraz w magazynowym boksie, z którego korzystał, znaleźli ponad 30 kilogramów marihuany.

Zatrzymana 25-letnia kobieta
W jednym z mieszkań na terenie Chojnic zatrzymali z kolei 29-letniego mężczyznę oraz 25-letnią kobietę. Podczas przeszukania lokalu policjanci znaleźli ponad trzy kilogramy amfetaminy i blisko 30 tysięcy złotych w gotówce, która - według ich ustaleń - mogła pochodzić z handlu narkotykami.

Zatrzymany mężczyzna
Szacunkowa czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków sięga około dwóch milionów złotych.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z przestępczością narkotykową. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 29-letniego mężczyzny oraz 25-letniej kobiety.

Sprawa jest rozwojowa. Możliwe są kolejne zatrzymania.

Rafał Molenda
