Narkotyki warte dwa miliony złotych, trzy osoby zatrzymane

Ponad 33 kilogramy narkotyków i trzy osoby zatrzymane Źródło: CBŚP/ KPP Chojnice

- Policjanci po zebraniu informacji na temat środowiska osób podejrzewanych o związek z przestępczością narkotykową, prowadzili obserwację i w konsekwencji wytypowali kluczowych uczestników procederu - poinformował Krzysztof Wrześniowski rzecznik prasowy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

Najpierw zatrzymali 37-letniego mężczyznę. W jego samochodzie oraz w magazynowym boksie, z którego korzystał, znaleźli ponad 30 kilogramów marihuany.

W jednym z mieszkań na terenie Chojnic zatrzymali z kolei 29-letniego mężczyznę oraz 25-letnią kobietę. Podczas przeszukania lokalu policjanci znaleźli ponad trzy kilogramy amfetaminy i blisko 30 tysięcy złotych w gotówce, która - według ich ustaleń - mogła pochodzić z handlu narkotykami.

Szacunkowa czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków sięga około dwóch milionów złotych.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z przestępczością narkotykową. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 29-letniego mężczyzny oraz 25-letniej kobiety.

Sprawa jest rozwojowa. Możliwe są kolejne zatrzymania.