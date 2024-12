Miało być włamanie i strzały, wkroczyli antyterroryści. Zarzuty dla żołnierza

33-letni żołnierz 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej usłyszał zarzuty narażenia dwóch policjantów na utratę życia albo ciężki uszczerbek na zdrowiu podczas interwencji w jednym z domów w Bąkowie (woj. pomorskie). Ze zgłoszenia wynikało, że miało tam dojść do kradzieży z włamaniem. Włamanie ostatecznie się nie potwierdziło. Podczas interwencji miały paść strzały. W akcji udział brali antyterroryści.

Zarzuty dla 33-letniego żołnierza 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej potwierdził nam Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Mężczyzna nie przyznał się do winy i został objęty dozorem.

Chodzi o interwencję, do której doszło w piątek w jednym z domów w Bąkowie . Podejrzany miał narazić dwóch policjantów na utratę życia albo ciężki uszczerbek na zdrowiu. O zarzutach jako pierwszy poinformował portal trojmiasto.pl.

W akcji udział brali antyterroryści

Pierwsze informacje o zdarzeniu otrzymaliśmy w piątek na Kontakt24 . Służby na początku nie poinformowały o sprawie. Jak się okazało, do zdarzenia doszło w domu typu bliźniak przy ulicy Wieczornych Mgieł.

- Przed południem do Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim wpłynęło zgłoszenie o prawdopodobnej kradzieży z włamaniem. Na miejscu policjanci przy udziale antyterrorystów wykonywali czynności. Informacja o włamaniu nie została potwierdzona - powiedział później młodszy aspirant Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.

WOT: zero tolerancji

Dodali, że do zatrzymania nie doszło w czasie służby. Sprawę prowadzi Wydział Żandarmerii Wojskowej w Gdyni.

"W Wojskach Obrony Terytorialnej obowiązuje zasada 'zero tolerancji'. Oznacza to, że nie akceptujemy picia alkoholu, zażywania narkotyków ani innych substancji odurzających oraz bycia pod wpływem ww. w trakcie pełnienia służby. Nie tolerujemy także popełniania przestępstw ani ZACHOWAŃ NIEGODNYCH ŻOŁNIERZA Wojska Polskiego także wtedy, gdy żołnierz nie przebywa na terenie jednostki wojskowej. Dotyczy to wszystkich – zarówno żołnierzy zawodowych, jak i tych pełniących terytorialną służbę wojskową" - czytamy.