Odprowadziła dzieci na przystanek i zaginęła. W poszukiwania włączyła się grupa płetwonurków

Kobieta zaginęła w październiku tego roku w Poradzie (Zachodniopomorskie). Od tamtej chwili trwają poszukiwania. W ostatnim czasie - jak ustalili reporterzy "Uwagi!" TVN - do akcji dołączyli płetwonurkowie. Grupa Specjalna Płetwonurków RP prowadzi działania w kilku okolicznych zbiornikach wodnych.

Maciej Rokus, szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP, powiedział w rozmowie z reporterem programu Uwaga! TVN Jakubem Dreczką, że czas odgrywa w poszukiwaniach najistotniejszą rolę. - Gdybyśmy przyjęli założenie, że zaginiona nie żyje, to ciało przebywające w różnym środowisku, ulega rozkładowi. Dlatego tak ważne jest, żeby znaleźć je jak najszybciej - wyjaśnił. - Myślę, że ktoś na pewno popełnił błędy, które dziś chciałby odwrócić. Myślę, że w najbliższym czasie dla tej sprawy pojawi się jakieś rozwiązanie, a być może uda się ją zakończyć - dodał. Rozmowa z szefem Grupy Specjalnej Płetwonurków RP.

Rano odprowadziła dzieci na przystanek i nie przyszła do pracy

7 października 2024 roku Beata Klimek odprowadziła swoje dzieci na przystanek autobusowy w Poradzie. Od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Po południu dzieci wróciły ze szkoły, nie zastały już mamy w domu, więc poszły do cioci.

- Jej (Beaty Klimek - red.) telefon zamilkł prawdopodobnie o 8:40. Dzwoniły do niej panie z pracy, by zapytać się, czemu się nie stawiła. Sygnał był chyba raz czy dwa – powiedziała Katarzyna Klimek, siostra pani Beaty.

Dzieci zaginionej są pod opieką psychologa. Opiekuje się nimi siostra pani Beaty. - Ona bez dzieci nie może żyć. Dzieci to dla niej cały świat. Wszędzie z nimi jeździła, nie rozstawała się z nimi. Chciałabym, żeby wróciła do domu, do dzieci, które bardzo kocha – dodała siostra pani Beaty.