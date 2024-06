Politycy Prawa i Sprawiedliwości na środowej konferencji wychwalali największe inwestycje na Pomorzu Zachodnim, jednak zapomnieli o najważniejszej. Mateusz Morawiecki, Joachim Brudziński i Marek Gróbarczyk wymienili m.in. pogłębienie toru wodnego do Szczecina, budowę drogi S6 czy S3. Żaden z polityków nie wspomniał o symbolu nieudanej odbudowy przemysłu stoczniowego, czyli szczecińskiej stępce.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości na konferencji w Wolinie podsumowali najważniejsze inwestycje z czasów swoich rządów na Pomorzu Zachodnim. O osiągnięciach swojej partii mówili: wiceprezes partii Mateusz Morawiecki, kandydat do Parlamentu Europejskiego w nadchodzących wyborach Joachim Brudziński oraz poseł i były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Wspomnieli o tunelu czy budowie dróg, ale przemilczeli temat stępki

Na samym początku Mateusz Morawiecki, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, wymienił inwestycje, które na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, zostały zrealizowane przez rządzącą wówczas partię. Na wyróżnienie zasłużyły sobie inwestycje morskie i drogowe w tym m.in. pogłębienie toru wodnego do Szczecina, poszerzona inwestycja związana z terminalem gazowym w Świnoujściu, gazociąg Baltic Pipe, budowa drogi S6, S10, S3 czy północnej obwodnicy Szczecina.

- To są wielkie inwestycje, które służą Polakom przez pokolenia. Jako były minister finansów i były premier mogę państwu powiedzieć, że to są inwestycje, które świetnie się zwracają - mówił Morawiecki. - Wzywam Tuska do natychmiastowej zgody, odblokowania Centralnego Portu Komunikacyjnego. Są to konkretne dziesiątki miliardów złotych dla Polaków - dodał polityk.

Joachim Brudziński, kandydat PiS do europarlamentu przypomniał słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, mówiącego o tym, że silne Pomorze Zachodnie, z gospodarką, nauką, rolnictwem i innowacją, to polska racja stanu.

- Często to mówię: tutaj na wyspie Wolin, na wyspie Uznam Polska się nie kończy. Tutaj Polska się zaczyna. I zawsze naszym celem było, aby Pomorze Zachodnie było silne i żeby nie było tylko terenem rekreacyjnym dla bogatych berlińczyków. Gdyby nie rząd PiS tunel w Świnoujściu nigdy by nie powstał, dalej byłby w fazie planowania - powiedział Brudziński. - Dzisiaj będziecie słyszeć, że droga S3 do Świnoujścia, terminal kontenerowy, pogłębienie toru podejściowego to zasługa króla Europy, Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska - dodał.

"Silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu" TVN24

Marek Gróbarczyk, były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, a obecnie poseł, zapewnił, że wszystkie wspomniane inwestycje nie pojawiły się znikąd. - To, co zapewnialiśmy w trakcie naszych kampanii, naszych rządów, jakie inwestycje powstaną, w zasadzie wszystko zostało zrobione. Zakres inwestycyjny jest tutaj ogromny, niedaleko w Świnoujściu powstaje terminal offshorowy, modernizacja poszczególnych portów m.in. w Szczecinie czy Świnoujściu. Ogromne pieniądze zostały na te cele przekazane - powiedział.

Jednak o słynnej szczecińskiej stępce, wielkich planach odbudowy przemysłu stoczniowego przez budowę promów i stratach żaden z polityków PiS nie wspomniał.

Gróbarczyk: Nic nie pojawiło się znikąd. To zasługa naszych rządów TVN24

Wielkie plany i brak efektów

Słynną stępkę prezentowali w 2017 roku w Szczecinie premier Morawiecki i inni ważni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ogłaszali wtedy, że od niej zacznie się odbudowa przemysłu stoczniowego. Stocznia Szczecińska miała budować nowoczesne promy polskiej konstrukcji, ale plan się zmienił.

Program budowy promów dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej zawarto w przyjętej w lutym 2017 roku przez rząd Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (tak zwany plan Morawieckiego). Program nazwano "Batory", nawiązując do nazwy pierwszego polskiego transatlantyku, który w latach 1936-1969 pływał na trasie Gdynia-Nowy Jork-Gdynia.

W lutym 2019 roku minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk mówił, że rozpoczęcie budowy promów nastąpi za pół roku, w sierpniu i we wrześniu 2019 roku zapewniał, że "jeszcze w tym roku". 23 czerwca 2020 roku minister stwierdził, że zakładano 2022-2023 rok, a na uwagę, że na stronie rządowej wciąż jest mowa o 2019 roku, odpowiadał: "Jest to związane z pierwotnym projektem, który miał być realizowany". Budowę promów przeniesiono do gdańskiej stoczni "Remontowa" im. J. Piłsudskiego. Dotychczas zwodowano kadłub jednego z trzech zapowiedzianych promów.

Miał być prom. Po 2 latach nie ma projektu, są kolejne zapowiedzi. "Nie można sobie robić jaj" Minister gospodarki morskiej pamięta o rdzewiejącej stępce położonej przez premiera Morawieckiego. Tej, która stała się symbolem fiaska odbudowy polskiej potęgi stoczniowej. Stocznia Szczecińska miała budować nowoczesne promy polskiej konstrukcji, ale plan się zmienił. Fakty TVN

Stępka to główny element konstrukcji kadłuba statku. Miała być ona częścią ponad 200-metrowego promu pasażersko-samochodowego dla polskiego armatora.

28 lutego 2024 roku wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka ujawnił na platformie X wyniki kontroli. "Stępka, rekwizyt na konferencji premiera Morawieckiego, kosztowała 725 tysięcy zł" - napisał w mediach społecznościowych. Jak dodał, jej składowanie kosztowało kolejne 100 tysięcy zł, a finalnie, po sześciu latach, jedna państwowa firma sprzedała ją drugiej, za cenę o ponad pół mln zł niższą.

Autorka/Autor:MR/tok

Źródło: TVN24, tvn24.pl