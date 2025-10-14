Po kilku dniach mogą już korzystać z wody, ale po przegotowaniu

Woda w Wałczu już zdatna do picia Źródło: TVN24

Mieszkańcy miejscowości: Wałcz, Ostrowiec, Kołatnik i Pluskota mogą już korzystać z wody po jej przegotowaniu - poinformował we wtorek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu.

"Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 12.10.2025 r. z wodociągu Wałcz nie stwierdził obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli, enterokoków, wobec czego woda jest przydatna do spożycia" - czytamy w komunikacie.

Całościowe wyniki badań będą 15 października, dlatego tymczasowo sanepid zaleca spożywanie wody po przegotowaniu.

📢 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu z dnia 14.10.2025 r. w sprawie przydatności wody do... Posted by Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałczu on Tuesday, October 14, 2025 Rozwiń

Bakterie z grupy coli wykryto w wodociągu w Wałczu. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa został rozesłany do mieszkańców w czwartek, 9 października. Zakaz korzystania z wody obejmował miejscowości: Wałcz, Ostrowiec, Kołatnik, Pluskota

- Mieszkańcy nie mogą się w tej wodzie się myć, pić tej wody, myć zębów, myć naczyń, robić prania, myć owoców. Woda nadaje się tylko do celów sanitarnych, czyli do spuszczania w toalecie - informowała Małgorzata Kapłan, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie.

Pomagało wojsko

Na ulicach miast stały beczkowozy. Pomagało też wojsko, o czym poinformował we wtorek na platformie X minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Utworzone zostały mobilne punkty dystrybucji wody, które działają codziennie od godz. 7.00 do 19.00. Żołnierze WOT będą dostarczać wodę mieszkańcom miasta do czasu, kiedy stacja sanitarno-epidemiologiczna potwierdzi, że woda z wodociągów nadaje się do spożycia" – przekazał.

Wodę dostarczali Terytorialsi z 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej i z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W związku brakiem wody zdatnej do picia w Wałczu @terytorialsi z 3 brygad:

✅14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej,

✅4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz

✅12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej dostarczają mieszkańcom miasta wodę… pic.twitter.com/5PPd2tRrw6 — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 14, 2025 Rozwiń

Jak mówili mieszkańcy, nie jest łatwo, ale "trzeba sobie radzić". Woda dostarczana jest na bieżąco.

- Jest ciężko, ale jakoś miasto zadbało, tak że nie ma problemu, podjeżdżamy, zabieramy wodę - mówiła jeszcze rano we wtorek jedna z mieszkanek.

- Po operacji kręgosłupa ja będę biegać po piętrach z wodą - powiedziała z kolei inna kobieta.

Mieszkańcy korzystali z beczkowozów Źródło: TVN24

