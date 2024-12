Papieros w szpitalu, ogromne straty i zarzuty dla 80-letniego pacjenta

Szczecińska prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów 80-latkowi, który miał doprowadzić do pożaru w szpitalu, poprzez zapalenie papierosa w swojej sali. Mężczyzna nie został jeszcze przesłuchany, ale śledztwo jest już prowadzone przeciwko niemu. Może mu grozić do 10 lat więzienia.

Reporter Bartosz Bartkowiak powiedział na antenie TVN24, że pierwsze oględziny jasno wskazują na to, że to mężczyzna miał doprowadzić do tego pożaru. - Mimo że ze względu na jego stan zdrowia, prokuraturze nie udało się go jeszcze przesłuchać, to zdecydowano się prowadzić śledztwo nie w sprawie, a przeciwko 80-latkowi, który niedługo usłyszy zarzuty - wyjaśnił.