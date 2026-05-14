Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Matecki stanie przed sądem. W czerwcu ruszy proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

|
Poseł PiS Dariusz Matecki w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum
Prokuratura o udziale Mateckiego w konkursach Funduszu Sprawiedliwości
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Bielecki
W Sądzie Okręgowym w Szczecinie rozpocznie się proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Wśród ośmiu osób oskarżonych jest poseł PiS Dariusz Matecki. Prokuratura zarzuca oskarżonym między innymi udział w wyłudzeniu.

22 czerwca w Sądzie Okręgowym w Szczecinie rozpocznie się proces w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Jednym z oskarżonych jest poseł PiS Dariusz Matecki. Akt oskarżenia obejmuje łącznie osiem osób, a sprawa dotyczy tak zwanego wątku szczecińskiego postępowania.

Prokuratura zarzuca oskarżonym udział w wyłudzeniu środków z Funduszu Sprawiedliwości oraz "praniu" pieniędzy. Chodzi o nieprawidłowości przy organizacji trzech konkursów, które w opinii śledczych miały prowadzić do przyznania wielomilionowych dotacji konkretnym stowarzyszeniom - Fidei Defensor oraz Przyjaciół Zdrowia.

- Akta sprawy to kilkadziesiąt tomów, natomiast sam akt oskarżenia liczy dwieście stron. W sprawie jest oskarżonych osiem osób - powiedział prokurator Dariusz Ślepokura podczas posiedzenia organizacyjnego w szczecińskim sądzie.

Według prokuratury, pieniądze uzyskane z Funduszu Sprawiedliwości były wydawane na cele inne niż te, na które przyznano dotacje. Prokurator stawia też Mateckiemu zarzuty związane z fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych.

Pierwsza rozprawa w procesie odbędzie się 22 czerwca.

Jest akt oskarżenia przeciwko Mateckiemu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest akt oskarżenia przeciwko Mateckiemu

Polska

Obrońca posła Mateckiego Kacper Stukan poinformował o złożeniu wniosku o umorzenie postępowania lub zwrotu sprawy prokuraturze.

- Wnioskowałem o uzupełnienie postępowania przygotowawczego poprzez nadesłanie między innymi dokumentów, które są w dyspozycji prokuratora - poinformował Stukan. Jak dodał, obrona ma zastrzeżenia do zakresu materiałów, do których ma dostęp. Dodał, że obrona wnosi również o uniewinnienie, a poseł Matecki nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

- On się do tych zarzutów nie przyznaje, na każdy z nich odpowiednio się wypowiada. Co do tak zwanych wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości, tłumaczy, że te konkursy zostały zrealizowane. Co do Lasów Państwowych podkreśla, że jego praca była rzeczywista i są na to liczne dowody - powiedział obrońca Dariusza Mateckiego.

Zarzuty w sprawie dotyczą także innych osób związanych ze stowarzyszeniami oraz pięciu kolejnych oskarżonych, którym prokuratura przypisuje udział lub pomoc w "praniu" pieniędzy. Żadna z osób objętych aktem oskarżenia nie przyznała się do winy.

Źródło: TVN24, PAP
Udostępnij:
Tagi:
Dariusz MateckiSądSzczecin
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
11 osób przeżyło katastrofę samolotu
Samolot spadł do oceanu. Katastrofę przeżyło 11 osób
Świat
Karol Nawrocki
Ziobro w USA. Nawrocki zabrał głos
Premier Donald Tusk rozmawiał w środę z prawniczką i aktywistką na rzecz praw człowieka Amal Clooney i aktorem Georgem Clooneyem
Premier o rozmowie z Clooneyami. Jednym zdaniem
Statek wycieczkowy "Ambition" zacumowany w Bordeaux
Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt z objawami. Kolejny wycieczkowiec z wirusem
Zdrowie
Tom Rose i Radosław Sikorski
Sikorski spotkał się z ambasadorem USA. Jest komunikat
Polska
Joan Collins na czerwonym dywanie w Cannes
"Wybaczcie, jeśli tym razem podkreślamy wiek". Te zdjęcia zachwyciły świat
Maciej Wacławik
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
Polska
Kryzys paliwowy na Kubie
Paraliż kraju. Kuba bez paliwa
BIZNES
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Fala komentarzy po występie Polki na Eurowizji
Kultura i styl
chodzenie spacer bieg nogi buty AdobeStock_99599801
Tyle kroków wystarczy, by nie wróciły kilogramy? Naukowcy wyjaśniają
Zdrowie
Jolanta Sobierańska-Grenda
Przełożyli ci kolonoskopię? Ministra zdrowia ma radę. Skorzystają nieliczni
Gabriela Sieczkowska
Peter Magyar
"Wracamy do normalności". Jest decyzja Magyara
Świat
pap_20260205_1CT (1)
"Boją się, że będą musieli zwracać". Pensje w gigantach pod lupą
Robert Zieliński
Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna"
"Duże zaskoczenie". Pokazali dwa oblicza Czarnka
Polska
Zatrzymano podejrzanych o pobicie
Na własnych urodzinach pobili go goście
WARSZAWA
Marco Rubio
Zmienili pisownię nazwiska Rubio, by mógł wjechać do Chin
Świat
Tak dzieci powitały Trumpa w Pekinie
"Czy to żart?" Mieszane reakcje na powitanie Trumpa przez dzieci
Świat
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
Żyli spokojnie, nagle stracili poczucie bezpieczeństwa. "Pojawili się tu agresywni ludzie"
"UWAGA!"
Brigitte Macron
Dlaczego Brigitte Macron "straciła panowanie nad sobą"? Wraca incydent z samolotu
Wes Streeting
Brytyjski minister rezygnuje, krytykuje premiera. "Mamy próżnię"
Jedna z zabezpieczonych papug
Policja weszła do papugarni. "To, co zastaliśmy na miejscu, zostanie z nami na długo"
Katowice
Władysław Kosiniak-Kamysz
"W nocy rozmawiałem z prezydentem Nawrockim"
Polska
Peter Magyar
Magyar pokazał, czym będzie jeździł jako premier. "Ludzie ją znają"
Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej
"Szary mur rozciął Saską Kępę na pół". Mieszkańcy oburzeni
Klaudia Kamieniarz
dziecko shutterstock_2330649385
"Mogą negatywnie wpływać na rozwój szkieletu". A chodzi o powszechnie stosowane substancje
Zdrowie
Odwołane kursy i opóźnienia we Wrocławiu
40 pociągów odwołanych, 120 opóźnionych. Utrudnienia do końca dnia
Wrocław
walizka podróż nogi
Dziesiątki osób nie polecą na wakacje. Polskie biuro podróży ogłasza niewypłacalność
Paulina Karpińska
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Wiatrakowiec spadł i spłonął. Dwie osoby ranne
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica