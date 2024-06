"Od lat ten szeroki pas złocistego piasku wygrywa plebiscyty na najlepszą plażę. I trudno się temu dziwić. To w końcu jedna z największych, najczystszych, najbezpieczniejszych i ekologicznie zarządzanych plaż polskiego Wybrzeża. Na dodatek oblewana wodą Bałtyku o statystycznie najwyższej temperaturze w kraju. Nie bez powodu nazywana ona bywa Majorką Północy, a tutejszy piasek porównuje się do tego spotykanego na plażach w Tajlandii" - czytamy w opisie organizatora.

Kolejne wyróżnienia

W przypadku "Plaży najlepszej dla rodzin" organizatorzy zwracali uwagę m.in. na łagodne zejście do wody, bliskość toalet, przebieralni czy restauracji. Istotnym czynnikiem była obecność ratowników i oznaczenia stref bezpiecznych do kąpieli. Niemniej ważne okazały się okoliczne place zabaw. Laureatami w tej kategorii zostały plaże w Kołobrzegu, Łebie i Ustce.

Miano "Najlepszej plaży dla aktywnych" przyznano Kołobrzegowi, Świnoujściu i Sopotowi. W konkursie liczyła się bogata oferta sportów wodnych, wypożyczalnie sprzętu, wydzielona boiska do siatkówki plażowej, strefy do joggingu czy szkółki sportowe. Zwracano uwagę także na łatwy dostęp do szatni i pryszniców czy bliskość barów i restauracji.