Miała zeznawać, wpadł w szał i zabił ją przed prokuraturą. Dożywocie

Wyrok (wideo z kwietnia 2025 roku) Źródło: TVN24

Prawomocny wyrok zapadł w piątek przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie. Sędzia Dorota Mazurek utrzymała wyrok pierwszej instancji z kwietnia 2025 roku. Jak stwierdziła, stopień demoralizacji Mateusza N. jest znaczny, dlatego "kara o charakterze eliminacyjnym" jest słuszną decyzją.

W akcie oskarżenia zawarto m.in. informację o tym, że mężczyzna dokonał zabójstwa w obecności małoletniego syna, a w 2021 roku znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją konkubiną oraz jej sześcioletnią córką, a także groził pozbawieniem życia partnerce i reszcie domowników.

Zapadł wyrok w sprawie Mateusza N. (zdjęcie z kwietnia 2025 roku) Źródło: TVN24

"Kara eliminacyjna jest najlepsza"

- Nic nie wskazywało na to, żeby potraktować pana ulgowo, jest pan osobą - co zauważyliśmy na rozprawach - nerwową, w ocenie sądu agresywne zachowania z pana strony miały miejsce. Obserwując pana zachowanie i osobowość i to, jak zachowuje się pan w areszcie, to nie widzimy możliwości pozytywnego prognozowania. Kara eliminacyjna, czyli dożywotniego pozbawienia wolności jest najlepsza i do takiego wniosku z prokuratorem doszliśmy - powiedział po ogłoszeniu wyroku w kwietniu 2025 roku sędzia Artur Karnacewicz.

Zapadł wyrok w sprawie Mateusza N Źródło: TVN24

Zbrodnia przed prokuraturą w Świnoujściu

Do zbrodni doszło 17 maja 2022 roku przed siedzibą Prokuratury Rejonowej przy ulicy Słowackiego w Świnoujściu. Kobieta miała tam składać zeznania w toczącym się postępowaniu. Sprawa dotyczyła relacji między poszkodowaną a jej konkubentem. Mężczyzna nie uzyskał zgody na udział w przesłuchaniu, wpadł w szał i rzucił się na partnerkę. Zadał jej kilka ciosów nożem. Byli tam wtedy jego matka oraz syn.

Dramatyczna akcja ratunkowa przed Prokuraturą Rejonową w Świnoujściu Źródło: iswinoujscie.pl

Mimo szybkiego przyjazdu pogotowia ratunkowego i podjętej reanimacji nie udało się uratować kobiety. Była nauczycielką w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu.