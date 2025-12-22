Zginął na spacerze z psem. Pijany kierowca, pijany pasażer

Do śmiertelnego wypadku doszło w niedzielę przy przejeździe kolejowym na ulicy Nowowiejskiej w Stargardzie. Mężczyzna, który spacerował z psami, został potrącony przez opla.
Na miejsce natychmiast skierowano zespoły ratownictwa medycznego oraz straż pożarną. Mimo podjętej reanimacji, życia 30-letniego mężczyzny nie udało się uratować. W wyniku uderzenia zginął również jeden z czworonogów.
Kierujący oplem oraz jego pasażer zostali zatrzymani przez policję. Jak przekazała Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, to obywatele Mołdawii.
- Śledztwo w tej sprawie będzie prowadzone pod kątem wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Zatrzymano dwóch mężczyzn, obywateli Mołdawii, obaj mężczyźni, zarówno kierowca jak i pasażer, byli nietrzeźwi w chwili wypadku - wyjaśniła.
Mundurowi pod nadzorem prokuratora pracują nad ustaleniem przebiegu i okoliczności tragedii.
Autorka/Autor: ng/PKoz
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Stoją Stargard