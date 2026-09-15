Szczecin Śledztwo w sprawie drona na plaży Rafał Molenda |

Prokuratura bada sprawę rosyjskiego drona Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Adam Warżawa

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Śledczy z Działu Wojskowego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie wyjaśniają okoliczności pojawienia się rosyjskiego drona na plaży w Rusinowie (województwo zachodniopomorskie).

- Postępowanie dotyczy zdarzenia polegającego na znalezieniu drona, czyli bezzałogowego samolotu latającego. Od wczoraj na miejscu zdarzenia trwały czynności procesowe z udziałem prokuratora z tutejszej jednostki. Zostały przerwane w nocy. Dzisiaj zostały wznowione - poinformowała prokurator Julia Szozda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Śledztwo toczy się w sprawie sprowadzenia zdarzenia niebezpiecznego. Jednym z przepisów analizowanych przez śledczych jest art. 212 ust. 1 Prawa lotniczego, który dotyczy przekroczenia granicy państwowej bez wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem warunków takiego zezwolenia. Za takie działania ustawa przewiduje karę do pięciu lat więzienia.

Rosyjski dron znaleziony na plaży Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa

Rosyjski dron typu Gerbera

O znalezieniu drona na plaży w rejonie Jarosławca poinformował w poniedziałek wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON przekazał później, że coraz więcej zebranych informacji wskazuje, iż może to być rosyjski dron typu Gerbera. To bezzałogowa maszyna wykorzystywana podczas wojny w Ukrainie między innymi do rozpoznania i odwracania uwagi obrony przeciwlotniczej przed atakami wykonywanymi innymi dronami.

Od poniedziałku na miejscu znalezienia drona pracują służby pod nadzorem prokuratorów prowadzących czynności procesowe.

Służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne drona zabezpieczonego w poniedziałek przez wojsko w Rusinowie koło Jarosławca - przekazał rzecznik prasowy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.