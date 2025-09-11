Logo strona główna
Szczecin

Niemcy będą testować system ostrzegania. Ważna informacja także dla mieszkańców Polski

Na telefonie komórkowym mężczyzny znaleziono zdjęcia zawierające pornografię (zdjęcie ilustracyjne)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Źródło: Google Earth
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że w czwartek Niemcy przeprowadzą ogólnokrajowy test systemu ostrzegania. Co ważne, komunikat może być odebrany także w strefie przygranicznej w Polsce.

"11 września 2025 r. (czwartek) o godz. 11.00 Niemcy przeprowadzą ogólnokrajowy test systemu ostrzegania. W ramach ćwiczenia, w niemieckich sieciach telefonii komórkowej zostanie nadany testowy komunikat ostrzegawczy za pośrednictwem technologii Cell Broadcast" - poinformował ZUW w mediach społecznościowych.

Możliwe jest odebranie tego komunikatu również w Polsce, szczególnie w strefie przygranicznej z Niemcami.

Test ma na celu sprawdzenie skuteczności systemów ostrzegania i nie wiąże się z żadnym realnym zagrożeniem. Mieszkańcy strefy przygranicznej z Niemcami proszeni są o zachowanie spokoju.

Pierwszy żołnierz RP wraca do słów sprzed roku. "Wcale nie mam satysfakcji"

Pierwszy żołnierz RP wraca do słów sprzed roku. "Wcale nie mam satysfakcji"

Polska
"Ten dzień jest przełomem". Siemoniak: koniec złudzeń co do Putina

"Ten dzień jest przełomem". Siemoniak: koniec złudzeń co do Putina

Polska
Autorka/Autor: MR/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: maoyunping/Shutterstock

