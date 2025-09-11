"11 września 2025 r. (czwartek) o godz. 11.00 Niemcy przeprowadzą ogólnokrajowy test systemu ostrzegania. W ramach ćwiczenia, w niemieckich sieciach telefonii komórkowej zostanie nadany testowy komunikat ostrzegawczy za pośrednictwem technologii Cell Broadcast" - poinformował ZUW w mediach społecznościowych.
Możliwe jest odebranie tego komunikatu również w Polsce, szczególnie w strefie przygranicznej z Niemcami.
Test ma na celu sprawdzenie skuteczności systemów ostrzegania i nie wiąże się z żadnym realnym zagrożeniem. Mieszkańcy strefy przygranicznej z Niemcami proszeni są o zachowanie spokoju.
