Szczecin (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

"11 września 2025 r. (czwartek) o godz. 11.00 Niemcy przeprowadzą ogólnokrajowy test systemu ostrzegania. W ramach ćwiczenia, w niemieckich sieciach telefonii komórkowej zostanie nadany testowy komunikat ostrzegawczy za pośrednictwem technologii Cell Broadcast" - poinformował ZUW w mediach społecznościowych.

Możliwe jest odebranie tego komunikatu również w Polsce, szczególnie w strefie przygranicznej z Niemcami.

Test ma na celu sprawdzenie skuteczności systemów ostrzegania i nie wiąże się z żadnym realnym zagrożeniem. Mieszkańcy strefy przygranicznej z Niemcami proszeni są o zachowanie spokoju.