Jechali na zajęcia. W busa uderzył kierowca audi

Do zdarzenia doszło w Grzybnie, tuż przed godziną 7. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący audi zjechał na przeciwległy pas i uderzył w prawidło jadącego busa. Policjanci pracują jeszcze na miejscu i ustalają okoliczności zdarzenia. Obaj kierowcy są trzeźwi, zostanie od nich pobrana krew do dalszych badań - powiedział tvn24.pl aspirant sztabowy Tomasz Pruszyński, naczelnik wydziału ruchu drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie.
Busem podróżowało 11 osób. Poza kierowcą pojazdem zastępczym PKP podróżowała młodzież w wieku od 15 do 19 lat. Wszyscy są uczniami szkoły morskiej w Darłowie i jechali na zajęcia. Z kolei audi podróżowały dwie osoby.
Cztery osoby w szpitalu
- Pojazdy były w bardzo złym stanie. Musieliśmy wykonać dostęp do obu kierowców. Ostatecznie do szpitala przewieziono karetkami cztery osoby. Dwie z nich podróżowały audi, a pozostałe busem. Poszkodowani mieli ogólne obrażenia, co najmniej dwie osoby miały połamane kończyny - powiedział kapitan Piotr Grudzień, rzecznik straży pożarnej w Sławnie.
Droga została całkowicie zablokowana. Policjanci kierują kierowców na objazdy. Tuż przed godziną 11 policja przekazywała, że utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut.
Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PSP Sławno