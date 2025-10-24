Jechali na zajęcia. W busa uderzył kierowca audi

Grzybno. Zderzenia auta z busem Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło w Grzybnie, tuż przed godziną 7. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący audi zjechał na przeciwległy pas i uderzył w prawidło jadącego busa. Policjanci pracują jeszcze na miejscu i ustalają okoliczności zdarzenia. Obaj kierowcy są trzeźwi, zostanie od nich pobrana krew do dalszych badań - powiedział tvn24.pl aspirant sztabowy Tomasz Pruszyński, naczelnik wydziału ruchu drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie.

Busem podróżowało 11 osób. Poza kierowcą pojazdem zastępczym PKP podróżowała młodzież w wieku od 15 do 19 lat. Wszyscy są uczniami szkoły morskiej w Darłowie i jechali na zajęcia. Z kolei audi podróżowały dwie osoby.

Cztery osoby w szpitalu

- Pojazdy były w bardzo złym stanie. Musieliśmy wykonać dostęp do obu kierowców. Ostatecznie do szpitala przewieziono karetkami cztery osoby. Dwie z nich podróżowały audi, a pozostałe busem. Poszkodowani mieli ogólne obrażenia, co najmniej dwie osoby miały połamane kończyny - powiedział kapitan Piotr Grudzień, rzecznik straży pożarnej w Sławnie.

Droga została całkowicie zablokowana. Policjanci kierują kierowców na objazdy. Tuż przed godziną 11 policja przekazywała, że utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut.

Do szpitala przewieziono cztery osoby

