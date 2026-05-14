Policjant potrącił rowerzystę
Policjant potrącił rowerzystę w Gryfinie. Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 9.40 na skrzyżowaniu ulicy Podlaskiej z ulicą Hugo Kołłątaja. Informację o wypadku dostaliśmy na Kontakt24.
Prowadził naczelnik drogówki
Jak poinformował aspirant Jakub Kuźmowicz, oficer prasowy policji w Gryfinie, za kierownicą siedział naczelnik wydziału ruchu drogowego miejscowej komendy. Jechał prywatnym samochodem.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący autem policjant, na skrzyżowaniu ulic Podlaskiej i Hugo Kołłątaja, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu 72-letniemu rowerzyście - przekazał Kuźmowicz.
Rowerzysta trafił do szpitala. - Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy - dodał Jakub Kuźmowicz.
Postępowanie wyjaśniające
Kierujący samochodem policjant był trzeźwy. Badanie alkomatem przeprowadzono w obecności komendanta powiatowego policji.
- Aktualnie prowadzone są czynności, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia. Dodatkowo inspektor Jarosław Czaja, Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie, zlecił czynności wyjaśniające, które mają ustalić, czy doszło do naruszenia dyscypliny służbowej lub złamania zasad etyki zawodowej - zaznaczył oficer prasowy policji w Gryfinie.