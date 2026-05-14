Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Policjant potrącił rowerzystę

Policjant potrącił rowerzystę (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant potrącił rowerzystę. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Podlaskiej i Hugo Kołłątaja w Gryfinie
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W centrum Gryfina (Zachodniopomorskie) policjant potrącił rowerzystę. Jechał prywatnym autem, był trzeźwy. Komendant powiatowy policji zlecił wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Policjant potrącił rowerzystę w Gryfinie. Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 9.40 na skrzyżowaniu ulicy Podlaskiej z ulicą Hugo Kołłątaja. Informację o wypadku dostaliśmy na Kontakt24.

Prowadził naczelnik drogówki

Jak poinformował aspirant Jakub Kuźmowicz, oficer prasowy policji w Gryfinie, za kierownicą siedział naczelnik wydziału ruchu drogowego miejscowej komendy. Jechał prywatnym samochodem.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący autem policjant, na skrzyżowaniu ulic Podlaskiej i Hugo Kołłątaja, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu 72-letniemu rowerzyście - przekazał Kuźmowicz.

Rowerzysta trafił do szpitala. - Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy - dodał Jakub Kuźmowicz.

Postępowanie wyjaśniające

Kierujący samochodem policjant był trzeźwy. Badanie alkomatem przeprowadzono w obecności komendanta powiatowego policji.

- Aktualnie prowadzone są czynności, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia. Dodatkowo inspektor Jarosław Czaja, Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie, zlecił czynności wyjaśniające, które mają ustalić, czy doszło do naruszenia dyscypliny służbowej lub złamania zasad etyki zawodowej - zaznaczył oficer prasowy policji w Gryfinie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chcą ścieżki rowerowej w Puszczy Białowieskiej. Siedem wariantów

Chcą ścieżki rowerowej w Puszczy Białowieskiej. Siedem wariantów

Tomasz Mikulicz
Najpierw jechał rowerem po drodze ekspresowej, później położył się na trawie

Najpierw jechał rowerem po drodze ekspresowej, później położył się na trawie

Lublin
Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
PolicjarowerzystaGryfino
Czytaj także:
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
Zatrzymano podejrzanych o pobicie
Na własnych urodzinach pobili go goście
WARSZAWA
Jedna z zabezpieczonych papug
Policja weszła do papugarni. "To, co zastaliśmy na miejscu, zostanie z nami na długo"
Katowice
Peter Magyar
Magyar pokazał, czym będzie jeździł jako premier. "Ludzie ją znają"
Świat
Gold Coast, Australia
Wycofują się z budowy Trump Tower. "Marka staje się niepopularna"
Świat
Obrońca, adwokat (zdjęcie ilustracyjne)
Były mecenas poszukiwany listem gończym. Sąd: może przebywać na Dominikanie
Olsztyn
Karol Nawrocki
Ziobro w USA. Nawrocki zabrał głos
Polska
Matt Damon i Ben Affleck
Ben Affleck i Matt Damon pozwani przez policjantów
Kultura i styl
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Fala komentarzy po występie Polki na Eurowizji
Kultura i styl
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Na S8 padły strzały. Ranny policjant i kierowca
Wrocław
Premier Donald Tusk rozmawiał w środę z prawniczką i aktywistką na rzecz praw człowieka Amal Clooney i aktorem Georgem Clooneyem
Premier o rozmowie z Clooneyami. Jednym zdaniem
Polska
Joan Collins na czerwonym dywanie w Cannes
"Wybaczcie, jeśli tym razem podkreślamy wiek". Te zdjęcia zachwyciły świat
Maciej Wacławik
Statek wycieczkowy "Ambition" zacumowany w Bordeaux
Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt z objawami. Kolejny wycieczkowiec z wirusem
Zdrowie
Heathrow lotnisko shutterstock_2222778187
Chaos na Heathrow. Poważne zakłócenia na lotnisku
BIZNES
Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej
"Szary mur rozciął Saską Kępę na pół". Mieszkańcy oburzeni
Klaudia Kamieniarz
walizka podróż nogi
Dziesiątki osób nie polecą na wakacje. Polskie biuro podróży ogłasza niewypłacalność
Paulina Karpińska
Warszawa
Wzrost PKB Polski nie tak silny, jak się spodziwano
BIZNES
Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna"
"Duże zaskoczenie". Pokazali dwa oblicza Czarnka
Policja rozbiła grupę złodziei samochodów
Auta znikały z prywatnych posesji i zamkniętych osiedli
WARSZAWA
Wypadek na stacji Rondo ONZ (zdj. ilustracyjne)
Wypadek na stacji drugiej linii metra
WARSZAWA
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
Żyli spokojnie, nagle stracili poczucie bezpieczeństwa. "Pojawili się tu agresywni ludzie"
"UWAGA!"
Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz o amerykańskich żołnierzach. "Chciałbym uspokoić"
Dwóch mężczyzn zatrzymanych z 50 kg narkotyków o wartości ponad 2 mln zł
Szli z torbami pełnymi narkotyków, w sumie mieli ich ponad 50 kilogramów
Kraków
Kurt
Ukraiński dowódca łamiącym się głosem. "Ciężko o tym mówić"
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Ropa znowu w górę po zakończeniu rozmów Trumpa z Xi
BIZNES
Szef MSZ Radosław Sikorski
"Jest świetnym ministrem, ale czasami trzeba tupnąć nogą"
JEDEN NA JEDEN
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgry
Tak wygląda "arogancki luksus w splądrowanym kraju". Magyar pokazał siedzibę Orbana
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica