Policjant potrącił rowerzystę. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Podlaskiej i Hugo Kołłątaja w Gryfinie

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Policjant potrącił rowerzystę w Gryfinie. Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 9.40 na skrzyżowaniu ulicy Podlaskiej z ulicą Hugo Kołłątaja. Informację o wypadku dostaliśmy na Kontakt24.

Prowadził naczelnik drogówki

Jak poinformował aspirant Jakub Kuźmowicz, oficer prasowy policji w Gryfinie, za kierownicą siedział naczelnik wydziału ruchu drogowego miejscowej komendy. Jechał prywatnym samochodem.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący autem policjant, na skrzyżowaniu ulic Podlaskiej i Hugo Kołłątaja, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu 72-letniemu rowerzyście - przekazał Kuźmowicz.

Rowerzysta trafił do szpitala. - Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy - dodał Jakub Kuźmowicz.

Postępowanie wyjaśniające

Kierujący samochodem policjant był trzeźwy. Badanie alkomatem przeprowadzono w obecności komendanta powiatowego policji.

- Aktualnie prowadzone są czynności, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia. Dodatkowo inspektor Jarosław Czaja, Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie, zlecił czynności wyjaśniające, które mają ustalić, czy doszło do naruszenia dyscypliny służbowej lub złamania zasad etyki zawodowej - zaznaczył oficer prasowy policji w Gryfinie.