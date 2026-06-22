Choszczno Groził śmiercią, w rękach trzymał noże. Nagranie Oprac. Michał Malinowski |

Obywatel Kuby zaatakował nożem dwie osoby Źródło zdj. gł.: KPP w Choszcznie

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Do zdarzenia doszło około dwa tygodnie temu w jednej z miejscowości w powiecie choszczeńskim. Na nagraniu opublikowanym przez policję widać, jak agresor trzyma w dłoniach dwa noże kuchenne. Mężczyzna kierował również groźby karalne w kierunku poszkodowanych.

Na miejsce zostali wezwani policjanci, którzy zatrzymali 35-latka.

Obywatel Kuby zaatakował dwie osoby Źródło zdjęcia: KPP w Choszcznie

35-latek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności.

Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na dwa miesiące.