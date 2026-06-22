Choszczno
Groził śmiercią, w rękach trzymał noże. Nagranie
Do zdarzenia doszło około dwa tygodnie temu w jednej z miejscowości w powiecie choszczeńskim. Na nagraniu opublikowanym przez policję widać, jak agresor trzyma w dłoniach dwa noże kuchenne. Mężczyzna kierował również groźby karalne w kierunku poszkodowanych.
Na miejsce zostali wezwani policjanci, którzy zatrzymali 35-latka.
35-latek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności.
Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na dwa miesiące.
Źródło: tvn24.pl