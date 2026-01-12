Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Unijna instytucja zamyka drzwi dla irańskich dyplomatów i urzędników

Parlament Europejski
Iran. Siły bezpieczeństwa tłumią protesty. Nagranie z ulic Meszhedu
Źródło: Nagranie z telefonu jednego z protestujących, ulice Meszhedu w Iranie
Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola zdecydowała o zakazie wstępu do instytucji dla przedstawicieli Iranu. Od ponad dwóch tygodni w tym kraju trwają antyrządowe protesty, brutalnie tłumione przez władze w Teheranie.

"W czasie, gdy odważni obywatele Iranu kontynuują walkę o swoje prawa i wolność, podjęłam dziś decyzję o zakazie wstępu dla całego personelu dyplomatycznego oraz wszystkich innych przedstawicieli Islamskiej Republiki Iranu na teren Parlamentu Europejskiego - napisała w poniedziałek Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego w serwisie X.

Metsola zapewniła, że Parlament Europejski nie będzie przyczyniać się do legitymizacji reżimu, który utrzymuje się u władzy dzięki torturom, represjom i morderstwom. "Nie może być mowy o kontynuowaniu dotychczasowej polityki" - z.aznaczyła

Także w poniedziałek Komisja Europejska poinformowała, że jest otwarta na nałożenie na Iran nowych, surowszych sankcji za brutalne tłumienie przez władze demonstracji.

Protesty w Iranie narastają

Antyrządowe protesty trwają w Iranie od ponad dwóch tygodni. Protesty rozpoczęły się od strajku związanego z gwałtownym spadkiem wartości krajowej waluty i trudną sytuacją ekonomiczną, ale szybko nabrały charakteru politycznego. Pojawiły się hasła wymierzone w rząd i władzę ajatollahów. W ciągu kilkunastu dni manifestacje objęły - według opozycyjnego portalu Iran International - powyżej 200 miast. Aby rozpędzić manifestantów policja używa broni i gazu łzawiącego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co wiadomo o słynnej kobiecie z papierosem

Co wiadomo o słynnej kobiecie z papierosem

Maciej Wacławik
Zginęli na ulicach Iranu. Ojciec trójki dzieci, trener i studentka

Zginęli na ulicach Iranu. Ojciec trójki dzieci, trener i studentka

Niezależne media i irańskie organizacje pozarządowe szacują, że w demonstracjach mogło zginąć od ponad 500 do nawet ponad 2 tysięcy osób. Zatrzymano ponad 10 600 osób.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Udostępnij:
TAGI:
Parlament EuropejskiUnia EuropejskaIranRoberta MetsolaKomisja Europejska
Czytaj także:
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Mieszkańcy protestowali, urzędnicy informują o przełomie
WARSZAWA
Donald Trump
Republikańscy senatorowie krytykują ruch administracji Trumpa. "Pod znakiem zapytania stoi niezależność i wiarygodność"
BIZNES
imageTitle
Były prezes klubu zastrzelony podczas pogrzebu swojej matki
EUROSPORT
Zderzenie trzech aut, pięć osób w szpitalu
Zderzenie trzech aut. Dziecko i kobieta w ciąży wśród rannych
WARSZAWA
imageTitle
Oskarżenia legendy. "Płakałam, gdy dowiedziałam się, że obmyślił ten plan"
EUROSPORT
Śnieg, noc, miasto
Jednym noc ześle dotkliwy mróz, innym - kolejne opady
METEO
Nietypowe zdarzenie drogowe w Starym Mieście
Po zderzeniu jeden z samochodów wjechał w sklep
Poznań
Zdjęcia przedstawiające Kim Dzong Una prezentującego nowy okręt wojenny o wyporności 5000 ton
Niespotykana reakcja na przemowę Kim Dzong Una. "Nagle opuścili salę"
BIZNES
Maria Corina Machado macha do ludzi przed hotelem w Oslo
Trump "spotka się z liderką wenezuelskiej opozycji"
Policjanci kontrolują pustostany
Ciało mężczyzny w pustostanie
WARSZAWA
imageTitle
Symbol Pucharu Narodów Afryki nagrodzony przez prezydenta
EUROSPORT
Policyjny radiowóz zimą
"Przewoził pasażerów, narażając ich zdrowie i życie"
WARSZAWA
Waldemar Żurek
"Ucieczka pod parasol wiernego sojusznika Putina". Żurek: niezwykle przykro patrzeć
Polska
Polskie lodołamacze
Lodołamacze skruszą lód na Odrze i Wiśle
METEO
Agnieszka Buczyńska z Szymonem Hołownią w Sejmie. Zdjęcie z 2023 roku
List Hołowni do polityków Polski 2050. "Wybiorę kogoś, kto mocno postawi na autonomię"
Polska
Nuuk, Grenlandia
Inwestorzy pytają o Grenlandię. Notowania wystrzeliły
BIZNES
"Nie jesteście tu mile widziani". Starcie biskupa z ICE vs. rzeczywistość
"Nie jesteście tu mile widziani". Starcie biskupa z agentem ICE - czy z rzeczywistością?
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Xabi Alonso odchodzi. Real Madryt już podał nazwisko nowego trenera
EUROSPORT
Marznące opady, oblodzenie, gołoledź, ślisko
Zima nadal stanowi zagrożenie. W mocy pomarańczowe alarmy
METEO
Senat
Senatorowie przeciw kilometrówkom na nowych zasadach. Ujawniamy pismo 
Patryk Michalski
Policjanci zimą sprawdzają pustostany i inne miejsca, gdzie mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności
Schronił się przed mrozem w pomieszczeniu z bankomatem
WARSZAWA
shutterstock_2401804539
Zginęło co najmniej 20 osób. Szukają dzikiego słonia
METEO
Cezary Tomczyk (P), gen. dyw. Karol Molenda (2P), Ruta Elvikis (L), gen. bryg. Mathew Wenthe (2L)
Polska ramię w ramię z USA. "Wchodzimy w fazę działań operacyjnych"
BIZNES
Śnieg zagrażał przechodniom
Śnieżna czapa zagrażała przechodniom
WARSZAWA
Irakli Garibashvili
Były premier przyznał się do winy. Spędzi pięć lat w więzieniu
Nowy portret Trumpa w Narodowej Galerii Portretów w Waszyngtonie
Wymienili portret Trumpa, usunęli fragmenty opisu
Do mężczyzny wezwano karetkę
Spał w opuszczonym budynku. Był nieprzytomny, ale oddychał
Poznań
pap_20251206_274
Główna partia opozycji: rząd TISZY nie będzie chronił przestępców
Ofiary protestów w Iranie. Robina Aminian, Amir Mohammad Koohkan, Mehdi Zatparvar
Zginęli na ulicach Iranu. Ojciec trójki dzieci, trener i studentka
Śnieg z deszczem
Ociepli się. Jak bardzo?
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica