Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Brexit przeszkodzi w ekstradycji mężczyzny łączonego z zaginięciem Madeleine McCann?

|
Rodzice Madeleine McCann
Madeleine McCann zaginęła w 2007 roku
Źródło: Reuters Archive
49-latek, łączony przez brytyjskie służby ze sprawą zaginięcia w 2007 roku niespełna czteroletniej wówczas Madeleine McCann, może nie trafić przed oblicze tamtejszego wymiaru sprawiedliwości - wynika z ustaleń "The Telegraph". W jego ekstradycji na Wyspy przeszkodzić może Brexit.

Brytyjska policja pracuje nad zebraniem dowodów, które pozwoliłyby postawić przed sądem podejrzewanego w sprawie zaginięcia Madeleine McCann - pisze "The Telegraph". Obywatel Niemiec do ubiegłego roku odsiadywał w niemieckim więzieniu karę siedmiu lat więzienia za gwałt na kobiecie, którego dopuścił się w portugalskim Praia da Luz w 2005 roku. W tej samej miejscowości 3 maja 2007 roku zaginęła trzyletnia Brytyjka Madeleine McCann. Policja wytypowała 49-latka jako podejrzewanego w sprawie zaginięcia dziewczynki w 2020 roku. Do tej pory nie postawiono mu zarzutów w tej sprawie.

Brexit i konstytucja staną na przeszkodzie ekstradycji?

Brytyjskim organom ścigania na przeszkodzie w ekstradycji mężczyzny na Wyspy stanąć może obowiązujące w Niemczech prawo. Rzecznik niemieckiego rządu powiedział "The Telegraph", że kraj ten nie może wydać podejrzanych o popełnienie przestępstwa krajom spoza UE. "Niemiecka konstytucja uniemożliwia ekstradycję obywateli [tego kraju - red.] do krajów spoza UE, co może skłonić Berlin do odrzucenia wniosku" - pisze portal brytyjskiego dziennika. Przed Brexitem mężczyzna "mógłby zostać poddany ekstradycji bez takich komplikacji" - dodaje.

Według "The Telegraph" działaniami, które mają na celu postawienie 49-latkowi zarzutów, kieruje jeden z najwyższych rangą funkcjonariuszy Scotland Yardu. Policja chciałaby, żeby stanął przed Old Bailey (sądem w Londynie - red.) i uważa, że "uda jej się zebrać wystarczająco mocne dowody, aby prokuratura koronna zatwierdziła postawienie zarzutów" - przekazał dziennik w poniedziałek.

Brytyjski dziennik w poniedziałek podał, że organy ścigania badają inne ścieżki postawienia 49-latka przed sądem. Jedną z możliwości miałoby być przekazanie dowodów zebranych w Wielkiej Brytanii władzom Portugalii. Ta jako członek UE mogłaby dokonać ekstradycji.

Nowy wpis rodziców Madeleine

12 maja przypada 23. rocznica urodzin Madeleine McCann. Wiosną 2007, niespełnie czteroletnia wówczas dziewczynka, spędzała z rodziną wakacje w Portugalii. 3 maja została uprowadzona z pokoju hotelowego, gdy jej rodzice byli na kolacji. Para natychmiast zgłosiła zaginięcie, a służby szybko wszczęły śledztwo, jednak dziewczynki nie udało się odnaleźć. Do dziś nie ustalono, co się wydarzyło, ani czy McCann żyje. W sprawie nikomu nie postawiono zarzutów. W 2008 roku portugalska policja umorzyła sprawę. Trzy lata później podjęli ją brytyjscy śledczy.

Madeleine McCann 12 maja skończyłaby 23 lata
Madeleine McCann 12 maja skończyłaby 23 lata
Źródło: Police/PNS

Rodzice Madeleine nie przestali wierzyć w odnalezienie córki. W 19. rocznicę jej zniknięcia opublikowali nowy wpis na stronie "Find Madeleine". "Poszukiwania trwają... aby odnaleźć naszą Madeleine, aby uzyskać choć trochę sprawiedliwości i aby uczynić ten świat odrobinę bezpieczniejszym" - napisali Kate i Gerry McCannowie w niedzielę.

49-letni Niemiec pierwsze przestępstwo popełnił jako 15-latek. Co robił przez kilkanaście lat w Portugalii? Gdzie był, gdy doszło do porwania Madeleine? Dokument "Kto porwał Madeleine McCann?" obejrzysz w TVN24+

43 min
Kto porwał Madeleine McCann? cz.1
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kto porwał Madeleine McCann? cz.1

Kto porwał Madeleine McCann?

Redagował AM

Źródło: The Telegraph, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Miguel Villagran/Getty Images

Udostępnij:
Tagi:
Madeleine McCannZaginione osobyWielka BrytaniaPortugaliaNiemcy
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Linz
Strzały przed restauracją. Nie żyje kilka osób
Świat
Symboliczne upamiętnienie zamordowanej pracowniczki UW
"To drzewo nie pozwoli nam zapomnieć o pani Małgorzacie"
WARSZAWA
dzieci telefony shutterstock_2573783959_1
Polacy chcą ostrzejszych zasad w internecie. Nowy sondaż
BIZNES
Nie żyje Andrzej Gawron
"Człowiek o ogromnej pasji i wielkiej miłości do lotnictwa"
Rzeszów
"Najważniejsze" dla strażaków jest wsparcie z powietrza
Puszcza Solska w płomieniach. Jaki obszar pochłonął pożar?
Polska
porod narodziny noworodek matka szpital shutterstock_2221893139
Od dziś nowe zasady na porodówkach. Będzie mniej bólu i więcej wsparcia? To zależy
Zdrowie
Karol Nawrocki
Nawrocki chce referendum. "Nie traktuje obywateli poważnie"
Polska
Wojciech Król
Wniosek o uchylenie immunitetu posła. Kancelaria Sejmu potwierdza, o kogo chodzi
Katowice
Burze
Gdzie jest burza? Dwa fronty nad Polską
METEO
Fałszywy przekaz łączy pożar bloku na Łotwie z ukraińskimi dronami
"Ukraiński dron" i płonący blok na Łotwie. Skąd ten przekaz
Gabriela Sieczkowska
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Tunel do Dworca Zachodniego już z szynami tramwajowymi
WARSZAWA
Strażacy walczą z pożarem w Puszczy Solskiej
"To było piekło i jest dalej". Tak pożar Puszczy Solskiej relacjonują strażacy
Polska
Pożar w Puszczy Solskiej
Czy w Puszczy Solskiej spadnie deszcz? Prognoza
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz, Mariusz Chmielewski
Zmiana w wojsku. Jest nowy dowódca
Polska
Matura 2026
Takie zadania były na maturze z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Arkusz CKE
Polska
Michał Olszewski podczas sesji Rady Warszawy w 2024 roku
Atomowy transfer byłego wiceprezydenta Warszawy
WARSZAWA
temat paliwa
"Im dłużej będzie utrzymywany, tym bardziej będzie szkodliwy"
BIZNES
Mężczyzna jechał hulajnogą mając blisko 1 promil alkoholu
Pijany jechał na elektrycznej hulajnodze. Ta przejażdżka słono go kosztowała
Wrocław
imageTitle
Uratował piłkę mopem. Podziękował nauczycielom
EUROSPORT
Tomasz Lenz
Kara dla szpitala po zabiegu syna senatora KO. Dyrektor: nie mamy pieniędzy, by zapłacić
Kujawsko-Pomorskie
Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda
Co dalej z czwórką wybranych sędziów? "Stanowisko prezesa TK pozostaje niezmienne"
Polska
Problem z ciśnieniem wody występuje w kilku miejscowościach
"Woda kapie jak krew z nosa". Problem ma nie tylko największa wieś w Polsce
WARSZAWA
Żaneta Cwalina-Śliwowska
Ile województw ma Polska? Posłanka: nie liczyłam ich nigdy
Polska
Ponad 28 tysięcy nielegalnych leków i sterydów
Magazyn nielegalnych leków zlikwidowany. Zatrzymano 43-latka
Wrocław
imageTitle
Polacy z szansami na awans do Elity. Co musi się wydarzyć?
EUROSPORT
O krok od tragedii w Szczecinie
O krok od tragedii, piesi cofnęli się w ostatniej chwili. Nagranie
Szczecin
Pożar magazynu energii w Czajkowie
Płonie magazyn energii, 65 osób ewakuowanych. Alert RCB
Poznań
HANTAVIRUS-CAPTAIN
Kapitanem statku z hantawirusem jest Polak
Świat
Papież Leon XIV i Donald Tusk
Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Jest możliwa data
Polska
mieszkania, blok, Białystok
To pokazują ceny mieszkań w Warszawie
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica