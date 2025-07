Zatrzymano pięć osób w sprawie zabójstwa Polaka, Przemysława Jeziorskiego w Grecji Źródło: CNN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Do zabójstwa Polaka doszło 4 lipca. Mężczyzna został postrzelony pięciokrotnie.

W sprawie zatrzymano dwóch obywateli Grecji, dwóch Albańczyków i Bułgara.

Jak informują greckie media, policja zatrzymała pięć osób w związku z zabójstwem Przemysława Jeziorskiego, do którego doszło 4 lipca pod Atenami. Wśród zatrzymanych jest była żona mężczyzny, 43-letnia Greczynka, którą - jak pisze gazeta "Kathimerini" - śledczy podejrzewają o podżeganie do zbrodni. Kobieta się do tego jednak nie przyznaje. Oprócz niej zatrzymano też obecnego partnera kobiety, 35-letniego Greka, który miał przyznać się do oddania śmiertelnych strzałów.

"Kathimerini" dodaje, że pozostała trójka zatrzymanych prawdopodobnie będzie oskarżona o współudział. Nadawca publiczny ERT podaje, że to dwóch Albańczyków i jeden Bułgar, którzy mieli odpowiadać za transport i zapewnienie alibi sprawcy.

W czwartek rano cała piątka została odprowadzona przez policję do prokuratury.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Media: polski profesor zastrzelony w Grecji

Zabójstwo Przemysława Jeziorskiego

Jeziorski był profesorem marketingu i finansów z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley w USA. Polak przyjechał do Grecji, aby wziąć udział w rozprawie dotyczącej opieki nad jego dziećmi, które miał z Greczynką. Do zabójstwa doszło w Ajia Paraskiewi pod grecką stolicą. 43-latek został pięciokrotnie postrzelony w klatkę piersiową i szyję, gdy zbliżał się do domu, w którym mieszkały jego dzieci. Rozegrało się to w biały dzień, wczesnym popołudniem.

Z relacji świadków wynika, że zamaskowany sprawca oddalił się z miejsca zabójstwa pieszo. Media już wcześniej informowały, że według dotychczasowych ustaleń mogło to być zabójstwo na zlecenie, a służby podejrzewały, że związek ze sprawą ma ktoś z najbliższego otoczenia mężczyzny.

Przed zabójstwem 43-latek toczył spór z byłą żoną m.in. o opiekę nad dziećmi, według mediów mieli się często o to kłócić - pisze "Kathimerini".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zabójstwo polskiego naukowca w Grecji. Jest oświadczenie uczelni

OGLĄDAJ: TVN24 HD