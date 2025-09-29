Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wynik wyborów w Mołdawii to "sygnał dla Kremla"

Wybory parlamentarne w Mołdawii
Wybory parlamentarne w Mołdawii odbyły się w niedzielę
Źródło: Reuters
Proeuropejska Partia Działania i Solidarności zdobyła większość w parlamencie Mołdawii - wynika z danych komisji wyborczej w Kiszyniowie, która policzyła już wszystkie głosy. Partia prezydentki Mai Sandu otrzymała 50,2 procent głosów. Skupiający prorosyjskich socjalistów i komunistów Patriotyczny Blok Wyborczy otrzymał znacznie niższe poparcie - w sumie 24,2 procent.
Kluczowe fakty:
  • W niedzielę 28 września w Mołdawii odbyły się wybory parlamentarne. W poniedziałek ogłoszono pełne wyniki.
  • Do mołdawskiego parlamentu weszło łącznie 5 ugrupowań.
  • Do rezultatu wyborów odniósł się m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który stwierdził, że "Rosji nie udało się zdestabilizować Mołdawii".

Rządząca proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS) zdobyła w niedzielnych wyborach parlamentarnych w Mołdawii 50,2 procent głosów - wynika z pełnych rezultatów, podanych oficjalnie w poniedziałek. 

Na prorosyjski Patriotyczny Blok Wyborczy byłego prezydenta Igora Dodona głosowało 24,2 procent wyborców.

Proeuropejskie siły wygrały wybory. Tusk: uratowaliście demokrację
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Proeuropejskie siły wygrały wybory. Tusk: uratowaliście demokrację

Polska

Wyniki wyborów parlamentarnych w Mołdawii

Trzeci w kolejności Blok Alternatywa zdobył 8 procent głosów, czwarte ugrupowanie Nasza Partia 6,2 procent, a piąte Demokracja w Domu 5,6 procent.

Na kilkanaście pozostałych partii i formacji głosowało ok. 6 procent mołdawskich wyborców. Ugrupowania te nie przekroczyły 5-procentowego progu wyborczego.

Wyniki wyborów parlamentarnych w Mołdawii w 2025 roku
Wyniki wyborów parlamentarnych w Mołdawii w 2025 roku
Źródło: PAP

Maia Sandu: mamy zagwarantowaną drogę do Unii Europejskiej

- Wyniki wyborów oznaczają zwycięstwo kraju, a nie jednej partii - oświadczyła na konferencji prasowej prezydentka Mołdawii Maia Sandu.

- Cieszę się, że mamy zagwarantowaną drogę do Unii Europejskiej. (...) Bardzo chciałam, żeby Mołdawianie podjęli decyzję na rzecz Mołdawii. Chcę, żeby Mołdawia była wolnym i demokratycznym krajem - powiedziała.

Maia Sandu na konferencji prasowej po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych w Mołdawii
Maia Sandu na konferencji prasowej po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych w Mołdawii
Źródło: DUMITRU DORU/PAP/EPA

Wyniki wskazują, że PAS utrzyma większość w parlamencie, a na 101 miejsc w izbie partia ta będzie mieć 55 mandatów. To mniej niż w poprzedniej kadencji, kiedy posiadała 63, ale pozwoli jej to na samodzielne rządy bez potrzeby tworzenia koalicji, której PAS nie miałaby z kim stworzyć pod hasłem wejścia do UE.

Sygnał dla Kremla

"Parlamentarne wybory w Mołdawii stały się poważnym sygnałem dla Kremla. Partia prezydentki (Mai) Sandu zdobyła większość i może samodzielnie formować rząd. Cała władza koncentruje się w rękach siły proeuropejskiej. Prorosyjski Patriotyczny Blok Wyborczy (BEP) (byłego prezydenta Igora) Dodona poniósł klęskę. Rosja wydała środki na wspieranie swoich projektów w Kiszyniowie i przegrała" - napisał na Telegramie szef Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Andrij Kowałenko.

Zwolennicy Partii Działania i Solidarności w Kiszyniowie
Zwolennicy Partii Działania i Solidarności w Kiszyniowie
Źródło: EPA/DUMITRU DORU

Jego zdaniem, nawet w Mołdawii nie widzą perspektyw w przyjaźni z Rosją, a Kreml stracił Mołdawię tak samo, jak wcześniej stracił Armenię, Azerbejdżan, kraje bałtyckie i Ukrainę.

"Dla Ukrainy to potwierdzenie tendencji: nawet w najbliższym Rosji regionie, Moskwa nie jest w stanie utrzymać wpływów. Gruzja, Kazachstan i Azja Centralna to kolejne punkty, gdzie Kreml może stracić pozycje" - stwierdził Andrija Kowałenko.

Według Kowałenki osłabiona Rosja jest niebezpieczna, ponieważ próbuje rekompensować porażki agresją wobec Ukrainy. "Ale im bardziej świat dostrzega jej słabość, tym silniejsza staje się międzynarodowa koalicja. Teraz Europa nie powinna bać się zestrzeliwać rosyjskich dronów. Znacznie ważniejsze jest okazanie Rosji siły w odpowiedzi" - podkreślił.

Zełenski: dziś gratulujemy Mołdawii

Wcześniej w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oznajmił, że Rosji nie udało się zdestabilizować Mołdawii.

- Dziś gratulujemy Mołdawii. W wyborach wygrała idea Europy, idea normalnego i stabilnego rozwoju narodowego. Rosyjska dywersja nie rozprzestrzeni się dalej w Europie - powiedział Zełenski w zdalnym wystąpieniu na otwarcie Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa.

- Rosji nie udało się zdestabilizować Mołdawii, nawet po wydaniu ogromnych środków na osłabienie i skorumpowanie wszystkich, których mogła - stwierdził Zełenski, dodając, że w poniedziałek rano odbył rozmowę z prezydentką Mołdawii Maią Sandu.

Wybory parlamentarne w Mołdawii. Policzono niemal wszystkie głosy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wybory parlamentarne w Mołdawii. Policzono niemal wszystkie głosy

Zełenski mówił również, że Polska "odegrała ważną rolę w tym, że były oligarcha (Vladimir Plahotniuc), który trzymał ten kraj i cały nasz region w cieniu brudnych oszustw, został wydalony do Mołdawii".

Plahotniuc, dawniej najbardziej wpływowy polityk w Mołdawii, został aresztowany w lipcu w Grecji, a w czwartek został wydany władzom mołdawskim. Jest oskarżany o liczne machinacje finansowe, nielegalne wzbogacenie się i pranie brudnych pieniędzy. Miał być głównym autorem "przekrętu stulecia", w ramach którego z mołdawskiego systemu bankowego wyprowadzono miliard dolarów, co wówczas – w 2013 roku - stanowiło około 12 procent PKB kraju.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Zbigniew Ziobro na komisji ds. Pegasusa

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

Zbigniew Ziobro na komisji ds. Pegasusa
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas, sz /lulu

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: EPA/DUMITRU DORU

Udostępnij:
TAGI:
MołdawiaMaia SanduWołodymyr Zełenski
Czytaj także:
W Chorwacji trwa susza
"Degradacja środowiska postępuje, zagrażając bezpieczeństwu Europy"
METEO
samolot play - Pavel1964 shutterstock_2414861785
Linia lotnicza zawiesza działalność
BIZNES
Zasłonięty pomnik w Łazienkach Królewskich
Pomnik Chopina pod płachtą, przy filharmonii "wykopki". Tak Warszawa "wita" gości słynnego konkursu
WARSZAWA
przysiega ziobro
Ziobro odwrócił się plecami do komisji. Przyznał, że "był inicjatorem"
Polska
Jaka będzie jesień w Polsce
Chłód i odrodzenie byłego huraganu. Jaki będzie początek października
METEO
Viktor Orban
Orban podważa niepodległość Ukrainy
Świat
CPK
Niemcy o CPK: jeśli rząd będzie się tego trzymał, polskie firmy mogą zostać pominięte
Maciej Wacławik
Skazany za śmiertelne potrącenie pieszego trafił do więzienia
Ukrywał się przed karą więzienia. Wpadł w miejscu pracy
Opole
shutterstock_2336739449
Platforma Muska kontra Indie. Reakcja na wyrok sądu
BIZNES
Hiszpania
"Całą noc chodziłam i sprawdzałam". Potężne opady wróciły do Walencji
METEO
imageTitle
Niebywała seria Alcaraza. Już ma osobisty rekord
EUROSPORT
Chiny "anulowały" import wołowiny z USA? Nie stamtąd
"WSJ": Chiny chcą przekonać Trumpa, by sprzeciwił się niepodległości Tajwanu
Paulina Borowska
e-papieros
Co z zakazem sprzedaży "jednorazówek"? "To inicjacja nałogu nikotynowego"
Zdrowie
Nie żyje 34-letni żołnierz WOT
Nie żyje 34-letni żołnierz i sportowiec. "Zapisał się na stałe w historii oraz pamięci"
Rzeszów
Rumunia, Tulcza
Fragmenty drona na wschodzie Rumunii
Świat
Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na posiedzeniu sejmowej komisji ds. Pegasusa
Ziobro: miałem w tym swój udział i zrobiłbym to po raz kolejny
RELACJA
Zamek Ujazdowski w Warszawie, miejsce kongresu
Jak poprawić jakość życia w miastach. Kongres nie tylko o zdrowiu
WARSZAWA
Patryk M.
Wieki Bu chce listu żelaznego. Wpłynął wniosek
Lublin
Wyniki analizy PIXE, przedstawiające jeden z mapowanych obszarów niebieskiego osadu (A) i odpowiadającą mu mapę cieplną miedzi (B)
Tego odkrycia nikt się nie spodziewał. Dokonano go w Niemczech
METEO
imageTitle
Szczęsny wrócił i zaskoczył. "Mógłbym być szczęśliwy, ale nie jestem"
EUROSPORT
Policjanci zabezpieczyli tonę niebezpiecznych chemikaliów i narkotyki
Tona niebezpiecznych chemikaliów i narkotyki. 29-latek trafił do aresztu
Olsztyn
Pijany za kierownicą i agresywny wobec policjanta
Pijany kierowca próbował przekupić policjanta
Wrocław
BUW, Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet Warszawski
Ma być tanio, smacznie i różnorodnie. O tę stołówkę walczyli studenci
WARSZAWA
imageTitle
Toruń ugości najlepsze nacje świata. Speedway of Nations gwarancją emocji
EUROSPORT
rosyjscy zolnierze 03 milru
Rosyjskie wojska okrążone. "Kocioł" w strategicznym miejscu
Świat
Pojazdem typu "buggy" podróżowały cztery osoby
"Buggy" na drzewie. Czterech nastolatków rannych. Nowe informacje
WARSZAWA
MIROSŁAW ZĄBEK PLĄSAWICA
Przełom w leczeniu choroby Huntingtona? Do tej pory nie było skutecznej terapii
Zdrowie
Budapeszt
"Kierując się zasadą wzajemności". Węgry blokują dostęp do ukraińskich portali
Świat
Pszczoły zainteresowały się paczkomatem
Skrytka pełna pszczół. Nietypowa akcja strażaków
Kraków
imageTitle
Pierwszy taki wyjazd Realu. Niezapomniany moment na lotnisku
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica