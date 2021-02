"Prymitywna próba odwrócenia uwagi". Reakcje na wydalenie europejskich dyplomatów z Rosji

To najnowsze z serii działań, od czasu próby otrucia Nawalnego, które pokazują, że rosyjski rząd odwraca się od prawa międzynarodowego – tak wydalenie przez władze Rosji trójki dyplomatów z krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, ocenił szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab. Działania Moskwy potępili również przedstawiciele USA - szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken i charge d'affaires, a.i. USA w Polsce Bix Aliu, a także kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron.

"Arbitralny i i bezpodstawny krok"

Decyzję władz Rosji potępił szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. "To arbitralny i i bezpodstawny krok", który wskazuje na ponowne odchodzenie Rosji od jej międzynarodowych zobowiązań - ocenił decyzję Moskwy sekretarz stanu USA. "Solidaryzujemy się z Niemcami, Polską i Szwecją" - podkreślił Blinken na Twitterze.

"Potępiamy decyzję Rosji dotyczącą wydalenia trzech europejskich dyplomatów, którzy obserwowali styczniowe protesty. To nieuzasadnione działanie, które jest jawnym odejściem od zobowiązań międzynarodowych. Solidaryzujemy się z Polską, Niemcami i Szwecją" - napisał na Twitterze w czwartek chargé d'affaires, a.i. USA w Polsce Bix Aliu.

Posunięcie Kremla "nieuzasadnione" i "dalekie od praworządności"

Wcześniej na wideokonferencji prasowej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerz Niemiec Angela Merkel nazwała posunięcie Kremla "nieuzasadnionym" i "kolejnym obliczem" tego, "co można zaobserwować w Rosji (jako) dość dalekie od praworządności".

Decyzję Kremla potępił również prezydent Emmanuel Macron. - W sprawie Nawalnego potępiam z największą stanowczością wszystko co się wydarzyło od początku do końca, od próby otrucia do skazania, a dziś wydalenie przez Rosję dyplomatów (...). Solidaryzuję się z trzema krajami, których dyplomaci zostali wydaleni - podkreślił prezydent Francji.