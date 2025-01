Te wybory w Europie warto obserwować w 2025 roku

Choć 2024 rok nazywany był rokiem wyborów, to w 2025 roku również nie zabraknie politycznych emocji. Polacy wybiorą nowego prezydenta, Niemcy i Czesi nowy parlament. Jakie jeszcze głosowania odbędą się w Europie?

Portal "Euronews" przypomina, że w 2024 roku wyborcy na świecie zdecydowali między innymi o zwycięstwie Donalda Trumpa w USA , oddaniu władzy przez brytyjskich konserwatystów na rzecz Partii Pracy czy też o umocnieniu partii prawicowych po wyborach do Parlamentu Europejskiego. A jak będzie się kształtować sytuacja w Europie po wyborach zaplanowanych na nadchodzące 12 miesięcy? Portal przewiduje, że 2025 rok przyniesie poważne polityczne zmiany na Starym Kontynencie.

Najważniejsze wybory w 2025 roku w Europie

23 lutego odbędą się przyspieszone wybory parlamentarne w Niemczech , na siedem miesięcy przed pierwotnym terminem. To skutek nieudzielenia wotum zaufania kanclerzowi Olafowi Scholzowi przez Bundestag 16 grudnia. Przed głosowaniem sam Scholz zaznaczył, że oczekuje przyspieszonych wyborów. Wcześniej koalicję rządzącą opuściła Wolna Partia Demokratyczna (FDP), wskutek czego rząd stracił większość.

Wybory prezydenckie w Polsce , które odbędą się w maju, "Euronews" określa mianem "referendum nad rządem Donalda Tuska", który jest u władzy od grudnia 2023 roku i "łączy partie od lewicy do centroprawicy". Portal przypomina, że nadchodzący wyścig prezydencki będzie starciem kandydatów z dwóch głównych ugrupowań, Rafała Trzaskowskiego z KO i Karola Nawrockiego popieranego przez PiS .

Także w Rumunii w 2025 roku odbędą się wybory prezydenckie. To skutek decyzji sądu konstytucyjnego tego kraju, który na początku grudnia unieważnił pierwszą turę głosowania z 24 listopada, na kilka dni przed drugą turą. Taki obrót spraw wynikał z ujawnienia przez Naczelną Radę Obrony Narodowej (CSAT) raportów wywiadu, z których wynika, że w pierwszej turze doszło do zorganizowanych cyberataków na systemy wyborcze, w które zaangażowana miała być Rosja. W unieważnionej turze zwyciężył prorosyjski polityk Calin Georgescu, którego sensacyjny sukces eksperci przypisują kampanii na TikToku. Wcześniej był on stosunkowo mało znaną postacią na rumuńskiej scenie politycznej.