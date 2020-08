Kolejne kraje nie uznają wyników wyborów na Białorusi. "Będziemy nadal wywierać presję"

Kanada i Irlandia nie uznały wyników wyborów prezydenckich na Białorusi, których zwycięzcą, według oficjalnych wyników, został Alaksandr Łukaszenka - podają niezależne media w Mińsku. To kolejne kraje, które dołączyły do grona zachodnich państw i organizacji, wyrażających swój sprzeciw w sprawie białoruskiego głosowania.

Minister spraw zagranicznych Kanady Francois-Philippe Champagne oznajmił na Twitterze, że "Kanada nie uznaje fałszywych wyników wyborów na Białorusi". Szef dyplomacji napisał również, że Kanada potępia tłumienie pokojowych protestów przez białoruskie władze. "Wzywamy do wolnych i uczciwych wyborów oraz do gruntownego dochodzenia przeprowadzonego przez OBWE" - podał Champagne. Dochodzenie - jak podała białoruska sekcja Radia Swoboda - ma dotyczyć wydarzeń związanych w przebiegiem wyborów i powyborczymi protestami, w czasie których milicja używała przemocy wobec manifestujących.

Apele o uwolnienie zatrzymanych

Również deputowani Parlamentu Europejskiego wyrazili swoje stanowisko, w którym uznali, że wybory 9 sierpnia "nie były wolne ani uczciwe", i potępili aresztowania i "przerażające akty przemocy i tortur wobec pokojowych demonstrantów". "Wzywamy do nowych i wolnych wyborów na Białorusi" - podano we wspólnym oświadczeniu przywódców frakcji na stronie PE. Posłowie wezwali do pełnego śledztwa w sprawie tych zbrodni, a także do natychmiastowego uwolnienia wszystkich uczestników protestów i więźniów politycznych zatrzymanych przed kampanią wyborczą i w jej trakcie.