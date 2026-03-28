Viktor Orban wygwizdany na wiecu w mieście Gyor (27.03.2026) Źródło: Reuters

W mieście Gyor na Węgrzech w piątek wieczorem odbył się wiec wyborczy Fideszu. Przyszli na niego nie tylko zwolennicy Viktora Orbana, ale i przeciwnicy. Kiedy premier Węgier przemawiał, można było słyszeć ich gwizdy i buczenie. W pewnym momencie Orban zwrócił się do przeciwników.

- Reprezentujecie ukraińskie interesy, nie jesteście po stronie Węgier. Chcecie proukraińskiego rządu i chcecie wysłać pieniądze Węgrów na Ukrainę. Taka jest prawda! - krzyczał premier Węgier, a tłum gwizdał coraz głośniej.

💥Viktor Orbán angrily responded to protesters who booed him at a rally in opposition-led Győr. He accused them of promoting Ukrainian interests and wanting to send “Hungarians’ money to Ukraine,” as his campaign follows a path-dependent strategy blaming everything on Ukraine. pic.twitter.com/jmLUQZTt7o — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) March 27, 2026 Rozwiń

Nagranie z tego momentu zamieścił w serwisie X węgierski dziennikarz Szabolcs Panyi, przeciwko któremu od kilku dni toczy się śledztwo o szpiegostwo. Zwrócił on uwagę, że Viktor Orban w kampanii wyborczej winę za wszelkie problemy zrzuca na Ukrainę.

Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skomentował to tymi słowami: "Tak naprawdę Viktor Orban chce nadal kupować rosyjską ropę i w ten sposób przesyłać pieniądze Węgrów do Moskwy".

Actually, Viktor Orban wants to continue to buy Russian oil and therefore to send Hungarians’ money to Moscow. https://t.co/wgrjwO77Eh — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 27, 2026 Rozwiń

Kampania wyborcza na Węgrzech

Viktor Orban obiecywał "doświadczenie i bezpieczeństwo" na piątkowym wiecu wyborczym w mieście Gyor w północno-zachodnich Węgrzech. Przemawiając do swoich zwolenników, premier wskazywał na wojnę w sąsiedniej Ukrainie jako powód problemów gospodarczych kraju i stwierdził, że Węgry potrzebują doświadczonego przywództwa.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA wyprzedza Fidesz premiera Orbana w większości niezależnych sondaży. W marcowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 23-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców. Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wskazują z kolei na kilkuprocentową przewagę Fideszu.

Szabolc Panyi to węgierski dziennikarz, który opisał między innymi, jak minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto regularnie kontaktuje się ze swoim węgierskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem, aby zdać mu relację z tego, co się mówi na europejskich szczytach. W tym tygodniu węgierskie władze wszczęły przeciwko niemu śledztwo, oskarżając go o szpiegostwo.

