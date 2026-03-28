Świat

Orban wygwizdany na własnym wiecu. Sikorski komentuje

Viktor Orban na wiecu w mieście Gyor
Viktor Orban wygwizdany na wiecu w mieście Gyor (27.03.2026)
Źródło: Reuters
Premier Węgier Viktor Orban na wiecu wyborczym został wygwizdany przez przeciwników. W reakcji zaczął ich oskarżać o to, że chcą wysłać pieniądze Węgrów na Ukrainę. Szef MSZ Radosław Sikorski skomentował jego słowa.

W mieście Gyor na Węgrzech w piątek wieczorem odbył się wiec wyborczy Fideszu. Przyszli na niego nie tylko zwolennicy Viktora Orbana, ale i przeciwnicy. Kiedy premier Węgier przemawiał, można było słyszeć ich gwizdy i buczenie. W pewnym momencie Orban zwrócił się do przeciwników.

- Reprezentujecie ukraińskie interesy, nie jesteście po stronie Węgier. Chcecie proukraińskiego rządu i chcecie wysłać pieniądze Węgrów na Ukrainę. Taka jest prawda! - krzyczał premier Węgier, a tłum gwizdał coraz głośniej.

Nagranie z tego momentu zamieścił w serwisie X węgierski dziennikarz Szabolcs Panyi, przeciwko któremu od kilku dni toczy się śledztwo o szpiegostwo. Zwrócił on uwagę, że Viktor Orban w kampanii wyborczej winę za wszelkie problemy zrzuca na Ukrainę.

Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skomentował to tymi słowami: "Tak naprawdę Viktor Orban chce nadal kupować rosyjską ropę i w ten sposób przesyłać pieniądze Węgrów do Moskwy".

Kampania wyborcza na Węgrzech

Viktor Orban obiecywał "doświadczenie i bezpieczeństwo" na piątkowym wiecu wyborczym w mieście Gyor w północno-zachodnich Węgrzech. Przemawiając do swoich zwolenników, premier wskazywał na wojnę w sąsiedniej Ukrainie jako powód problemów gospodarczych kraju i stwierdził, że Węgry potrzebują doświadczonego przywództwa.

Co słychać w kuluarach po wizycie Nawrockiego? "Nie będę udawał"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co słychać w kuluarach po wizycie Nawrockiego? "Nie będę udawał"

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA wyprzedza Fidesz premiera Orbana w większości niezależnych sondaży. W marcowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 23-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców. Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wskazują z kolei na kilkuprocentową przewagę Fideszu.

Szabolc Panyi to węgierski dziennikarz, który opisał między innymi, jak minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto regularnie kontaktuje się ze swoim węgierskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem, aby zdać mu relację z tego, co się mówi na europejskich szczytach. W tym tygodniu węgierskie władze wszczęły przeciwko niemu śledztwo, oskarżając go o szpiegostwo.

OGLĄDAJ: Orban inspiracją dla europejskiej prawicy? "To niebezpieczne dla Polski"
pc

Orban inspiracją dla europejskiej prawicy? "To niebezpieczne dla Polski"

Źródło: tvn24.pl, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Akos Kaiser

Viktor OrbanWęgryUkrainaWojna w UkrainieRosjaRadosław SikorskiPeter SzijjartoFidesz
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Ta reprezentacja Polski już straciła jakiekolwiek nadzieje na wielki turniej
Najnowsze
Protesty bojowników Huti przeciw atakowi na Iran, Sana, Jemen, 1 marca 2026
Huti dołączają do wojny. Zaatakowali Izrael
Świat
Opady deszczu nocą
Noc pod znakiem opadów, nie tylko deszczu
METEO
imageTitle
Wymarzony koniec sezonu dla Niki Prevc
EUROSPORT
imageTitle
Ślinka cieknie na sam widok. Kulinarna Planica na tysiąc sposobów
EUROSPORT
Dzień Dobry TVN
Kontynuują misję księdza Kaczkowskiego. "Nie pozwolimy światu zapomnieć"
Polska
imageTitle
Polacy zagrają ze Szwedami na hybrydowej murawie
EUROSPORT
Stolicę Kenii nawiedziły ulewy
Wszystko zaczęło się w nocy 6 marca. Zginęło już ponad 100 osób
METEO
51 min
2703_madalinskiego
To mogło nigdy nie wyjść na jaw. "Pytanie, ile takich spraw udało się zamieść pod dywan"
Superwizjer. Podcast
imageTitle
Vingegaard poszedł z ciosem w Katalonii. Pozostał ostatni etap
EUROSPORT
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Od kiedy tańsze paliwo na stacjach? Jest data
BIZNES
imageTitle
Cenne zwycięstwo Polaków w grze o awans na Euro
EUROSPORT
Dagestan
Sytuacja "przerosła nawet najbardziej pesymistyczne prognozy"
METEO
Balon spadł pod Mińskiem Mazowieckiem
W lesie pod Mińskiem Mazowieckim spadł balon. Sprawdzają, co przenosił
WARSZAWA
"Przemoc karmi się milczeniem" (zdj. ilustracyjne)
Nie chciał wypuścić byłej partnerki z mieszkania i groził jej śmiercią
WARSZAWA
Po lewej samochód Łukasza Różańskiego
Znany bokser ranny w wypadku: muszę się teraz pozbierać zdrowotnie, psychicznie też nie jest łatwo
Rzeszów
HEgCErGWgAAQaDN
Ukraina zawarła umowę z dwoma krajami
BIZNES
imageTitle
"Ilia z planety Malinin". Zrehabilitował się za igrzyska, awans Samojłowa
EUROSPORT
W Paryżu udaremniono zamach na Bank of America
Udaremniono zamach na amerykański bank w centrum Paryża
Świat
hawana kuba shutterstock_2708972419
"Nie jedź". Najwyższy stopień ostrzeżenia dla egzotycznego kierunku
BIZNES
imageTitle
Świątek podjęła decyzję w sprawie występu w Billie Jean King Cup
EUROSPORT
Wezwano ratowników medycznych
28-latek zaatakował kobietę, potem ranił siebie
Rzeszów
Deszcz ze śniegiem, opady mieszane
Taki będzie przełom marca i kwietnia w pogodzie
METEO
imageTitle
Klopp i Dudek nie zapomnieli o Stochu. Ależ niespodzianka
EUROSPORT
001_Prezydent Karol Nawrocki_Spotkanie z Generałami_26-03-2026_MWB25557
Prezydent "chciał pokazać ministrowi"? Szef MON reaguje
Polska
Pożar we Wrocławiu
Pożar i ewakuacja budynku, jedna osoba ranna
Wrocław
Plama na jezdni krajowej "siódemki" w Łomiankach
Przez rozlaną masę bitumiczną zamknęli jezdnię
WARSZAWA
Pożar hali produkcyjnej w Chełmnie
Groźny pożar zakładu. Silne zadymienie. Zawalił się dach
Kujawsko-Pomorskie
jaja jajka wielkanoc pieniadze shutterstock_2283619677
Dodatkowy dzień na świąteczne zakupy
BIZNES
Bielik
Bielik wpadł do kanału. Pływały tam aligatory
METEO

