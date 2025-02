Niemcy zagłosowali. Są wyniki exit poll

Do głosowania jest uprawnionych w Niemczech 59,2 mln osób. Federalna Komisja Wyborcza opublikowała wcześniej częściowe dane o frekwencji. Do godziny 14 udział w wyborach wzięło 52 proc. uprawnionych do głosowania. Najwyższą odnotowano do godz. 14 w Turyngii - 59,2 proc. i w Saksonii-Anhalcie - 52,6 proc. Dane z popołudnia nie obejmują wyborców głosujących korespondencyjnie.