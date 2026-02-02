Wrócili z wakacji, nie żyją. Rodziny podejmują kroki prawne

Zabójcze bakterie w akcji Źródło: Glen D'Souza/ASU

Urlop na Wyspach Zielonego Przylądka dla czterech osób z Wielkiej Brytanii zakończył się tragicznie. Mieli dolegliwości żołądkowe, zmarli krótko po powrocie do Europy. Jak informują brytyjskie media, wszystkie te osoby były po pięćdziesiątce, miały choroby współistniejące, zgony nastąpiły w okresie od stycznia 2023 roku.

Żona jednego ze zmarłych mężczyzn nie kryła poruszenia w rozmowie z dziennikarzami. - Pojechaliśmy na Wyspy Zielonego Przylądka, spodziewając się relaksującego wypoczynku, ale Mark ciężko zachorował i nigdy nie wyzdrowiał - cytuje jej słowa Sky News. Mężczyzna zmarł 12 listopada ubiegłego roku, kilka dni po powrocie do Wielkiej Brytanii.

Dwie osoby zmarły jeszcze zanim wróciły do Europy - jedna z nich poślizgnęła się na wodzie wyciekającej z lodówki i miała złamaną kość udową. W przypadku takiego urazu powinna przejść operację w ciągu 48 godzin, lecz tak się nie stało. Zmarła parę dni później. - Jesteśmy zdruzgotani i nie możemy pojąć, jak to możliwe, że pojechała na wakacje i nigdy nie wróciła do domu - komentował mąż zmarłej.

Rodziny sześciu ofiar zdecydowały się podjąć kroki prawne przeciwko organizatorowi wycieczki - firmie TUI i domagają się odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, podaje Sky News. Kancelaria prawna Irwin Mitchell reprezentuje też interesy 1,5 tysiąca osób, u których urlop na wyspach wywołał zdrowotne powikłania. Cierpieli oni na silne bóle brzucha, wymioty, biegunki.

- Nigdy nie widziałem powtarzających się i ciągłych ognisk chorób w tych samych kurortach na tak dużą skalę i przez tak długi czas - komentował dla BBC Jatinder Paul, prawnik kancelarii.

Wysokie temperatury, niskie standardy higieny

Wyspy tworzące Republikę Zielonego Przylądka są atrakcyjnym miejscem dla turystów - rajskie plaże i wysokie temperatury przyciągają od dwudziestu lat coraz więcej osób, a urlop tam reklamowany jest jako alternatywa dla Karaibów - pisze "The Times".

Sal, Wyspy Zielonego Przylądka Źródło: Shutterstock

Jak podaje dziennik, pod koniec ubiegłego roku w kilku krajach europejskich "odnotowano wzrost liczby pozytywnych wyników testów na obecność bakterii Shigella". Wywołuje ona czerwonkę - infekcję bakteryjną o ostrym przebiegu, powodującą silną biegunkę, gorączkę i skurcze żołądka . Bardzo łatwo się nią zarazić, a dla osób, które mierzą się z innymi schorzeniami, może to być śmiertelne zagrożenie.

80 proc. pacjentów, u których wykryto patogen w Wielkiej Brytanii, niedawno wróciło z Wysp Zielonego Przylądka - wynika z ustaleń Brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego. 15 grudnia brytyjski resort spraw zagranicznych ostrzegł brytyjskich turystów podróżujących tam przed Shigellą. Zalecono częste mycie rąk, spożywanie wyłącznie gorących, świeżo przygotowanych posiłków oraz przestrzeżono przed połykaniem wody z basenów.

Jak ustalił "The Times", rodziny zmarłych ofiar twierdzą, że ich bliscy nie otrzymali odpowiedniej opieki medycznej w lokalnych placówkach. Twierdzą, że szpitale są w złym stanie i panował tam "chaos". Dziennik wskazuje też, że u wielu osób, które wróciły z urlopu, zdiagnozowano nie tylko wymienioną wcześniej Shigellę, ale też E. coli czy salmonellę. Według relacji turystów przed wyjazdem nie zostali poinformowani o zwiększonym ryzyku zachorowania.

Jak ustaliły brytyjskie media, firma TUI, przeciwko której podjęto kroki prawne, "bada roszczenia".

