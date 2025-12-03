Najpierw rozmowy w Brukseli, potem "przygotowania do spotkania z wysłannikami Trumpa"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował na X, że stojący na czele ukraińskiej delegacji zajmującej się rozmowami pokojowymi sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow wraz z szefem Sztabu Generalnego gen. Andrijem Hnatowem przygotowują się do spotkań w środę w Brukseli z doradcami przywódców europejskich ds. bezpieczeństwa narodowego.
"Przedstawiciele Ukrainy poinformują swoich kolegów w Europie o tym, co wiadomo po wczorajszych kontaktach strony amerykańskiej w Moskwie, a także omówią europejski komponent niezbędnej architektury bezpieczeństwa" - przekazał.
Prezydent poinformował też, że "po Brukseli Rustem Umerow i Andrij Hnatow rozpoczną przygotowania do spotkania z wysłannikami prezydenta Trumpa w USA". Zapewnił, że "Ukraina będzie konstruktywnie działać na rzecz prawdziwego pokoju".
Reuters, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą, przekazał, że Zełenski, który w tym tygodniu złożył wizyty w Paryżu i Dublinie, wraca obecnie do Kijowa.
Rozmowy w Moskwie
We wtorek w Moskwie odbyło się spotkanie amerykańskiej delegacji - na czele której stali specjalny wysłannik Steve Witkoff i zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner - z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Tematem rozmów był amerykański plan pokojowy dla Ukrainy.
Rosyjski wysłannik Kiryłł Dmitrijew przekazał, że rozmowy były "owocne". Doradca Władimira Putina Jurij Uszakow powiedział zaś, że Rosja i USA nie zdołały wypracować kompromisu w sprawie pokoju w Ukrainie. - Nie jesteśmy bliżej pokoju, ale nie jesteśmy też dalej - dodał i ocenił rozmowy jako konstruktywne, lecz przyznał, że w stanowiskach stron pozostają rozbieżności.
Autorka/Autor: kkop/akr
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: UKRINFORM/ Pavlo Bahmut/PAP/EPA