Zełenskiemu "bardzo zależy". Spotkanie z Tuskiem pod jednym warunkiem

Rzecznik rządu mówi o wizycie Zełenskiego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zełenski poinformował w niedzielę, że w piątek, 19 grudnia, planuje złożyć wizytę w naszym kraju. Dojdzie do tego po posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli, która ma dotyczyć przyszłości Ukrainy i bezpieczeństwa Europy.

- Co do zasady, jeśli posiedzenie Rady Europejskiej nie przedłuży się jakoś bardzo mocno, to do takiego spotkania oczywiście dojdzie - zapewnił rzecznik. Dodał, że szef polskiego rządu rozmawiał z ukraińskim przywódcą o tym planie w poniedziałek w Berlinie.

Wśród tematów rozmów ma być bezpieczeństwo

- Wiem, że prezydentowi Zełenskiemu bardzo zależy na tym, żeby z panem premierem Tuskiem także w Polsce w piątek się spotkać - dodał Szłapka.

Według niego wśród tematów rozmów znajdzie się: bezpieczeństwo, a także to, co ustalono w Berlinie, w Helsinkach i na posiedzeniu Rady Europejskiej. - We wszystkich tych formatach uczestniczy pan premier. Chodzi o to, żeby na koniec - w interesie Polski, Ukrainy i całej Unii Europejskiej, bo to jest interes zbieżny - doszło do trwałego i sprawiedliwego pokoju - zaznaczył.

OGLĄDAJ: TVN24