Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zełenski rozmawiał z Trumpem i Macronem o wzmocnieniu obrony powietrznej Ukrainy

Wołodymyr Zełenski
Zmasowany rosyjski atak na Kijów. Zaatakowano budynki mieszkalne i zakłady energetyczne
Źródło: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE IN KYIV REGION
Prezydent Ukrainy rozmawiał w niedzielę z prezydentami USA i Francji o wzmocnieniu ukraińskiej obrony powietrznej. Według nieoficjalnych źródeł Trump i Zełenski jeszcze w sobotę omówili możliwość przekazania Ukrainie pocisków Tomahawk.

"Właśnie rozmawiałem przez telefon z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem - po raz drugi w ciągu dwóch dni - dzisiaj nasza rozmowa również była bardzo produktywna" - napisał w niedzielę Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy przekazał, że poruszył w rozmowie z prezydentem USA takie tematy jak wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej, a także nasze zdolności do uderzeń dalekiego zasięgu. Dodał, że omówili ponadto kwestie związane z sektorem energetycznym, który padł ofiarą intensywnych rosyjskich ataków w ostatnich dniach. "Prezydent Trump jest dobrze poinformowany o wszystkim, co się dzieje" - zaznaczył Zełenski.

Powołując się na źródła w administracji, amerykański portal Axios podał w sobotę, że Zełenski i Trump rozmawiali tego dnia o możliwości przekazania stronie ukraińskiej rakiet manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk.

W piątek Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak na Ukrainę, uderzając w jej infrastrukturę energetyczną. Agencja AFP zwróciła uwagę, że Moskwa co roku próbuje zniszczyć w okresie zimowym infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W Kijowie w piątek doszło do tymczasowego odcięcia wody u dwóch milionów odbiorców.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zmasowany rosyjski atak na Kijów
Zmasowany atak Rosjan na Ukrainę. Część stolicy bez prądu
Pociski manewrujące Tomahawk
Tomahawki dla Ukrainy? Trump: podjąłem decyzję, ale mam pytania
Wołodymyr Zełensky
"Można to osiągnąć siłą". Zełenski po rozmowie z Trumpem

Zełenski rozmawiał też z Macronem

W niedzielę Wołodymyr Zełenski rozmawiał też telefonicznie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Poprosił go o systemy obrony powietrznej i rakiety. Macron w poście opublikowanym po rozmowie zaznaczył, że Francja potępia rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę.

"Poinformowałem (Macrona - red.) go o naszych priorytetowych potrzebach, przede wszystkim o systemy obrony powietrznej i rakiety" - napisał Zełenski i zaznaczył, ze Rosja korzysta z faktu, że sytuacja na Bliskim Wschodzie i inne sprawy absorbują całą uwagę opinii publicznej. Podkreślił, że rosyjskie ataki dodatkowo zyskały na intensywności.

Przywódcy mieli także omówić poszerzenie inicjatywy PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), w ramach której kraje NATO kupują uzbrojenie najistotniejsze dla ukraińskiej armii, zgodnie z listą sporządzoną przez Kijów.

Inicjatywa PURL została zapoczątkowana na podstawie porozumienia pomiędzy NATO a USA, podpisanego 14 lipca w Waszyngtonie. Program zakłada finansowanie zakupów amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy przez kraje europejskie i Kanadę. Pierwszy pakiet pomocy w ramach PURL został dostarczony Ukrainie w sierpniu przez Holandię

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wojna w Ukrainie - zdjęcie rosyjskiego resortu obrony
W Ukrainie już nie ma linii frontu. Jest "strefa śmierci"
Chiński satelita Yaogan 33-04 wyniesiony na orbitę. Zdjęcie z 7 września 2023 roku
"To nie był przypadek". Co "oczy Pekinu" robią przy granicy z Polską?
Tatiana Serwetnyk
Radosław Sikorski
Sikorski o Putinie: myślałem, że już mu wystarczy
Polska

Macron: wojna w Ukrainie też powinna się zakończyć

Prezydent Francji zaznaczył, że wojna Rosji z Ukrainą także musi się zakończyć, nawiązując do sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie od piątku obowiązuje zawieszenie broni, będące częścią szerszego planu pokojowego zaproponowanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

"Jeśli Rosja będzie nadal upierać się przy swojej wojennej postawie i odmawiać przystąpienia do negocjacji, to będzie musiała zapłacić" - zaznaczył francuski prezydent. Ponadto Macron zwrócił uwagę, że rosyjskie ataki są w rzeczywistości wymierzone w ludność cywilną, ponieważ dochodzi do nich tuż przed początkiem sezonu grzewczego.

"Badamy wraz z naszymi sojusznikami zakres niezbędnej pomocy, aby przywrócić i zapewnić podstawowe usługi" - napisał Macron. Pod koniec wpisu prezydent Francji zapewnił, że Francja stoi u boku Ukrainy jak nigdy dotąd i jest zaangażowana w ramach tzw. koalicji chętnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Palestyńczycy powracają do zrujnowanego miasta Gaza
Wracają do domów, których już nie ma
Strefa Gazy. Zniszczone domy w Chan Junis
Trump: niektóre ciała zakładników są właśnie teraz wydobywane z ziemi
Strefa Gazy, zniszczenia, Izrael
"Wzywam wszystkie strony". Świat reaguje
OGLĄDAJ: Zełenski w ONZ: rok temu przestrzegałem świat, nic się nie zmieniło
pc

Zełenski w ONZ: rok temu przestrzegałem świat, nic się nie zmieniło

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Stringer

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaUSAWojna w UkrainieFrancjaDonald TrumpEmmanuel MacronWołodymyr ZełenskiRosjaPolityka zagraniczna USAPolityka zagraniczna Francji
Czytaj także:
Tel Awiw. Izrael czeka na uwolnienie zakładników ze Strefy Gazy
"Mieszanka emocji" i "wiele niepokoju". Czekają na powrót bliskich
Świat
Białucha
30 białuchom z parku rozrywki grozi eutanazja
METEO
imageTitle
Awaryjne lądowanie reprezentacji
EUROSPORT
Szczecin
Szczecin apeluje do rządu o nowy typ fotoradarów
Fakty
imageTitle
Ważny mecz dla Polaków. Grają ich grupowi rywale
RELACJA
Rosyjscy żołnierze
"Najnowszy sygnał, że Trump wzmocnił swoje poparcie dla Ukrainy"
Świat
Trzęsienie w Chinach
Trzęsienie ziemi w Chinach. Wstrząsy odczuwalne w dużych miastach
METEO
imageTitle
Genialny finisz. Murphy ze 141-punktowym brejkiem i finałem
EUROSPORT
Wjechała w przystanek autobusowy
Pijana wjechała w przystanek autobusowy. Nagranie
WARSZAWA
Po intensywnych opadach i przerwaniu grobli woda w Vallecito w Kolorado sięgała mostów
Strumień zamienił się w rwący potok, ewakuacja prawie 400 domów
METEO
imageTitle
Dramat Ewy Pajor podczas meczu. Z Barcelony napływają niepokojące wieści
EUROSPORT
Palestyńczycy powracają do zrujnowanego miasta Gaza
Wracają do domów, których już nie ma
Świat
Testy torowiska na Marszałkowskiej
Kończą się dwa duże remonty, tramwaje wracają na Marszałkowską i Grójecką
WARSZAWA
Policja w USA
Strzały w zatłoczonym barze na sielankowej wyspie
Świat
58 min
pc
PremieraKoniec marzeń? Głosowanie może zmienić historię światowego konkursu
Pogłos
telefony komorkowe smartphony shutterstock_2510921599
Nadchodzi nowa era mediów społecznościowych. Eksperyment gigantów
BIZNES
Krzysztof Brejza
Oskarżyła Brejzę, stanie przed sądem. Poznaliśmy akt oskarżenia
Maciej Duda, Łukasz Ruciński
imageTitle
Coraz bliżej do starcia Polaków z Litwą. O której dzisiaj mecz w Kownie?
EUROSPORT
Zderzyły się dwa auta
Uderzył w bariery, potem w inne auto. Dramatyczny wypadek na moście
Katowice
Antyrządowe protesty na Madagaskarze
Gen Z na ulicach. Prezydent mówi o "próbie nielegalnego przejęcia władzy"
Świat
Sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku, są ostrzeżenia
METEO
Rodziny i bliscy izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Strefie Gazy (2 sierpnia, Tel Awiw)
Zaczną zwalniać zakładników "lada moment"
Świat
Ukrył się w szafie przed policją
Schował się przed policją w szafie, poodkręcał uchwyty do drzwi
Lublin
Awaria samolotu na lotnisku Kraków-Balice
Dym w kabinie samolotu. "Zgasło światło, zapanował lekki popłoch"
Kraków
imageTitle
Dwa sety wystarczyły. Gauff lepsza w amerykańskim finale Wuhan Open
EUROSPORT
Marsz w obronie Palestyny
"O godność dla Palestyńczyków". Marsz w Warszawie
WARSZAWA
imageTitle
Legenda podała się do dymisji po bolesnej porażce
EUROSPORT
Kim Dzong Un oraz Xi Jinping na spotkaniu w Pekinie 4 września 2025 roku
List z Chin do Kim Dzong Una
Świat
JSW chce zwiększyć wydobycie i zyski
Państwowa spółka szykuje się do restrukturyzacji
BIZNES
Pogoda na 16 dni
Dwa giganty, a Polska między nimi
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica