Ranni rosyjscy żołnierze mają trafiać do Korei Północnej

Rosyjscy żołnierze w Korei Północnej

Ambasador Rosji o współpracy z Koreą Północną

Do sprawy odniósł się w poniedziałek Instytut Studiów nad Wojną, poddając je jednak w wątpliwość. Przytoczył on doniesienia o rzekomo praktykowanym w rosyjskich szeregach "odsyłaniu rannych żołnierzy do grup szturmowych bez leczenia", które w jego ocenie podważają "twierdzenia o wysyłaniu żołnierzy za granicę na leczenie, w szczególności do Korei Północnej". Jednocześnie Instytut zauważył jednak, że gdyby rosyjscy ranni rzeczywiście byli wysyłani do Pjongjangu, mogłoby to "pozwolić rosyjskim wojskowym na współpracę z siłami Korei Północnej" podczas "pozornej rekonwalescencji".