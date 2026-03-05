Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kierowca karetki podejrzany o zabójstwo pięciu osób

Karetka pogotowia (zdjęcie ilustracyjne)
Policja we Włoszech
Źródło: Reuters Archive
Włoska prokuratura wszczęła śledztwo w związku ze śmiercią pięciu osób, które zmarły po tym, jak były przewożone karetką pogotowia. Jej kierowca jest podejrzewany o dokonanie zabójstw. Włoski Czerwony Krzyż w oświadczeniu przekazał, że "z szokiem" przyjął doniesienia o jego udziale w "poważnej sprawie kryminalnej".

Sprawą zajmuje się prokuratura w mieście Forli na północy Włoch. Śledczy podejrzewają, że mężczyzna, który pracował dla Włoskiego Czerwonego Krzyża, mógł podawać pacjentom szkodliwe substancje podczas transportu między szpitalami a domami opieki w regionie Emilia-Romania - podała agencja ANSA, powołując się na swoje źródło w organach ścigania.

Prokuratura zarzuca 27-latkowi, że działał z premedytacją i wykorzystał substancje trujące lub inne "podstępnie" działające środki. Mężczyzna nie został jak dotąd zatrzymany. Został jednak zawieszony w obowiązkach służbowych.

Do wszystkich pięciu zgonów objętych śledztwem doszło w trakcie transportu lub krótko po przewiezieniu pacjentów do punktu docelowego - poinformowali prawnicy dziennik "Guardian". Najstarsza zmarła miała 85 lat, pozostali byli w podobnym wieku. U wszystkich pacjentów doszło do zatrzymania krążenia. Władze badają również inne przypadki i nie wykluczają, że liczba potencjalnych ofiar może wzrosnąć w toku śledztwa.

Rodziny niczego nie podejrzewały

Z ustaleń "Guardiana" wynika, że bliscy zmarłych przez wiele miesięcy nie podejrzewali, że mogło dojść do zabójstwa. Wiedzieli bowiem, że ich krewni są ciężko chorzy. Podejrzenia miały pojawić się dopiero po tym, jak jedna z rodzin zażądała sekcji zwłok.

- Należy podkreślić, że nie chodzi o zwykłe karetki z wyjącymi syrenami dla pacjentów przewożonych do szpitala - przekazali Max Starni i Massimo Mambelli, prawnicy reprezentujący rodzinę jednego ze zmarłych, który odszedł w listopadzie ubiegłego roku. - Te karetki są zazwyczaj używane do rutynowego transportu, na przykład do przewożenia pacjentów z domu opieki do szpitala na wizytę. Dlatego w karetce jest tylko dwóch kierowców i nie ma pielęgniarki - dodali.

Włoski Czerwony Krzyż w oświadczeniu przekazał, że "z szokiem" przyjął doniesienia o udziale kierowcy w "poważnej sprawie kryminalnej".

Adwokatka 27-latka komentuje

Obrończyni 27-latka, Gloria Parigi, w rozmowie z dziennikiem "La Repubblica" stwierdziła, że jej klient zaprzecza zarzutom i jest "głęboko wstrząśnięty" sprawą. - Mówimy o osobach starszych, które były śmiertelnie chore - powiedziała Parigi. Jak dodała, "tylko jedna osoba zmarła w karetce", a pozostałe w kolejnych dniach po tym, jak zostali nią przewiezieni. Ponadto zdaniem adwokatki wszyscy zmarli, o których mówi prokuratura, mieli problemy z oddychaniem w trakcie jazdy, ale otrzymali pomoc.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Emanuela zaginęła 22 czerwca 1983 roku
Emanueli nie ma już 43 lata, ciała też nie ma. Odkryli tunel pod willą mafioza
Wanda Woźniak
pogrzeb trumna S shutterstock_1467420857
Bez konduktu i bicia dzwonów. Policja zakazała uroczystego pogrzebu
Bergamo, Włochy. Próba porwania dziecka w supermarkecie
Próba porwania dziecka w supermarkecie. Policja pokazała nagranie

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: The Guardian, ANSA, Rai News

Źródło zdjęcia głównego: OleksSH / Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
WłochyProkuratura
Czytaj także:
shutterstock_2712608549
Kiedy komórki nie mają energii do życia. Groźny zespół Leigha
Anna Bielecka
Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu (zdjęcie z grudnia 2025 roku)
Stany rzek. Tu sytuacja hydrologiczna nie jest dobra
METEO
TANKOWIEC MAPA
Włochy wyślą pomoc do Zatoki Perskiej. Trwa szósty dzień wojny
RELACJA
Ajatollah Ali Chamenei podczas telewizyjnego wystąpienia 13 czerwca
Nie będzie kondolencji. Ambasador Ukrainy opublikował wpis
Świat
Dziewczynka ślizgała się na środku oczka wodnego
Weszła na zamarznięte oczko wodne, lód jest teraz kruchy i niestabilny
Łódź
cena diesla na stacji w Nowym Targu
Była ósemka, jest siódemka. "Siła telewizji jest taka"
BIZNES
Auto, w którym zginęły dwie kobiety
Adwokat od "trumny na kółkach" skazany
Olsztyn
Okręty irańskie i rosyjskie na wspólnych manewrach w Zatoce Omańskiej, 19 lutego 2026 roku
Iran zaatakował amerykański tankowiec. "Cieśnina jest pod kontrolą Islamskiej Republiki"
Świat
Policyjna kontrola przy Puławskiej
Nagle przed restauracją pojawiło się kilkanaście radiowozów. Znamy powód
WARSZAWA
imageTitle
Kolejny występ Sochana do zapomnienia. Dlaczego gra tak mało?
EUROSPORT
Centralne Biuro Antykorupcyjne (zdjęcie ilustracyjne)
Agenci CBA przeszukują kilkanaście miejsc we Wrocławiu, w tym Urząd Miejski
Wrocław
Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
Myśliwski sztucer wystrzelił w komendzie, pocisk przebił ścianę
WARSZAWA
imageTitle
Snajperzy na dachu, róże w dłoniach. "Najwspanialszy moment irańskiej piłki"
EUROSPORT
Województwo opolskie. Wykoleiła się lokomotywa elektryczna (zdjęcie ilustracyjne)
Dwaj 17-latkowie zatrzymani na torach kolejowych. Tłumaczyli się ciekawością
Białystok
Nagrania naocznych świadków pokazują moment eksplozji drona na lotnisku w Nachiczewanie w Azerbejdżanie
"Atak na terytorium Azerbejdżanu". Wzywają Iran do wyjaśnień
Świat
Tunel powstanie do końca 2027 roku
W godzinach szczytu są tam ogromne korki. Zamiast rogatek będzie tunel
Łódź
Irańskie Su-24
CNN: irańskie bombowce zestrzelone "dwie minuty" od celu
Świat
Tankowiec LNG
Obawy rosną, a ceny razem z nimi
BIZNES
Ciało mężczyzny znaleziono w przydrożnym rowie (zdjęcie ilustracyjne)
Przy drodze leżało ciało mężczyzny
Szczecin
zdrowe jedzenie warzywa shutterstock_2214062919
Czy dieta bez mięsa chroni przed rakiem? Gigantyczne badania dają zaskakującą odpowiedź
Zdrowie
Rządowy samolot leci na Bliski Wschód
Pierwsze dwa samoloty lecą po Polaków. "Wkrótce wyruszą w drogę do domu"
Polska
Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych w Bydgoszczy
Kobieta z wózkiem zbliżała się do pasów. Tak się zachował kierowca
Kujawsko-Pomorskie
suski sklej brejza
"Skandaliczne" słowa Marka Suskiego. "Oplucie polskiego munduru"
Polska
50‑latek trafił do aresztu
Wbił matce widelec w rękę
Katowice
imageTitle
Włodarczyk uciekła z Kataru. "Sytuacja była bardzo niepewna"
Najnowsze
Zaatakowany irański okręt
USA zatopiły irański okręt. "Pierwszy taki przypadek od II wojny światowej"
Świat
W 1986 roku w Zwierzyńcu zamordowano małżeństwo emerytów
Zabili małżeństwo, upozorowali samobójstwo
Lublin
Iran przypuścił ataki w Dosze w Katarze
Tysiące Amerykanów utknęły w strefie wojny. "Czuję się zdradzony przez własny rząd"
Świat
Fragmenty zestrzelonego drona Shahed nad Ukrainą
Chcą pomocy Ukrainy na Bliskim Wschodzie. "Prośby również z USA"
Świat
helsinki finlandia lotnisko - Markus Mainka shutterstock_1612017124
Specjalny lot z Bliskiego Wschodu. Za dwa tysiące euro
BIZNES
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica