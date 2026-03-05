Logo strona główna
Tak wyglądało starcie nad Teheranem. Izrael pokazał nagranie

F-35 shooting down Iranian jet
Izrael pokazał nagranie walki F-35 z irańskim myśliwcem nad Teheranem
Źródło: Reuters
Izrael udostępnił w czwartek nagranie, na którym widać moment zestrzelenia irańskiego samolotu przez izraelski myśliwiec. Myśliwiec izraelskich sił zbrojnych F-35 zniszczył szkolno-bojowy samolot Jak-130 irańskich sił powietrznych.

Czytaj naszą relację z konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Na nagraniu widać obraz z celownika Izraelskiej maszyny. Po chwili na kamerze widoczny jest błysk i irańska maszyna staje w płomieniach.

W środę rano Siły Obronne Izraela (IDF) przekazały, że izraelski F‑35 zestrzelił irański myśliwiec Jak-130. "To pierwsze w historii zestrzelenie załogowego samolotu myśliwskiego przez F-35 'Adir'" - czytamy.

F-35 przeciwko Jak-130

Samoloty Jak-130, prawdopodobnie w liczbie ośmiu sztuk (z 36 zakupionych), zostały dostarczone do Iranu przez Rosję. Opublikowane przez irańskie media nagrania wideo przedstawiały maszyny tego typu oraz myśliwce MiG-29, patrolujące niebo nad Teheranem. Strona irańska używa ich prawdopodobnie do zwalczania dronów i pocisków manewrujących wobec braku zdolności do nawiązania równorzędnej walki z samolotami sił izraelskich i amerykańskich.

F-35
F-35
Źródło: BeAvPhoto/Shutterstock

Izrael zamówił w USA łącznie 75 samolotów F-35, z czego jak dotąd dostarczono około 50 sztuk. Są to maszyny piątej generacji, opracowane w technologii niskiej obserwowalności radarowej (stealth). Działania Izraela z czerwca 2025 r. potwierdziły ich właściwości i przewagę nad siłami zbrojnymi Iranu.

W poniedziałek dwa irańskie bombowce Su-24 zostały zestrzelone przez siły zbrojne Kataru. Ponadto, trzy amerykańskie F-15 zostały omyłkowo zniszczone przez kuwejcki myśliwiec F/A-18.

OGLĄDAJ: Czy w Iranie zapanuje pokój? "Nie ma spójnej opozycji, która mogłaby poprowadzić lud"
pc

Czy w Iranie zapanuje pokój? "Nie ma spójnej opozycji, która mogłaby poprowadzić lud"

pc
Opracował Adrian Wróbel /tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

