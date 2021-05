Pięciolatek stracił całą rodzinę w wypadku kolejki. Uratować mógł go uścisk ojca

Wypadek kolejki górskiej we włoskich Alpach w niedzielę przeżyła tylko jedna osoba. Włoskie media informują, że to pięciolatek o imieniu Eitan. W katastrofie zginęła cała jego rodzina - rodzice, brat oraz pradziadkowie.

14 osób zginęło w niedzielę w katastrofie kolejki górskiej we włoskich Alpach. Wypadek miała spowodować awaria liny kolejki łączącej miejscowość turystyczną Stresa ze szczytem Mottarone.

Runęła kolejka górska we Włoszech Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

"Przed śmiercią instynktownie otoczył syna uściskiem"

Jedyną osobą, która przeżyła katastrofę, jest pięcioletni Eitan Biran - podają włoskie media. W wypadku zginęli jego rodzice, dwuletni brat oraz pradziadkowie ze strony matki.

Eitan i jego rodzina pochodzą z Izraela. Chłopiec mieszkał z rodzicami i bratem w Pawii we Włoszech, a pradziadkowie przyjechali do nich w odwiedziny po otrzymaniu szczepionki na koronawirusa w Izraelu. Jak podają źródła ze szpitala, najprawdopodobniej chłopca ocalił uścisk jego ojca. - Jest prawdopodobne, że ojciec, o silnej budowie ciała, przed śmiercią instynktownie otoczył syna uściskiem - powiedziało źródło ze szpitala dziennikowi "Corriere della sera".

Lekarze poinformowali, że chłopiec nie doznał uszkodzenia kręgosłupa, ani urazów neurologicznych. Został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Jego stan jest stabilny, ale wciąż zagrożone jest jego życie, ma liczne złamania. Przebywa w szpitalu dziecięcym w Turynie, gdzie przyjechali jego pradziadkowie ze strony ojca oraz ciocia, która sama jest lekarką i mieszka we Włoszech.

"Prosimy Boga, aby miał go w swoich objęciach, tak jak zrobił to jego ojciec"

Dyrektorka przedszkola, do którego uczęszczał Eitan, powiedziała, że wszyscy są "przytłoczeni tym, co się stało". - Poprosiliśmy wszystkich rodziców o otoczenie chłopca modlitwą. Prosimy Boga, aby miał go w swoich objęciach, tak jak zrobił to jego ojciec, aby ocalić go z tej strasznej tragedii - dodała.

Wystąpiono już z pierwszymi inicjatywami wsparcia dla Eitana. Zbiórkę pieniędzy dla niego prowadzi między innymi wspólnota żydowska z Rzymu. O życie chłopca modli się również papież Franciszek.

Ambasador Izraela we Włoszech Dror Eydar poinformował we wtorek, że ciała pięciu osób z rodziny Biran zostaną przetransportowane do Izraela w środę na pogrzeb.

Śledztwo zbada przyczyny wypadku

Śledztwo ma wyjaśnić przyczyny tragicznego w skutkach wypadku kolejki, która w drodze na szczyt Mottarone w wyniku zerwania liny stoczyła się ze zbocza i runęła rozbijając się o drzewa.

Runęła kolejka łącząca miejscowość turystyczną Stresa ze szczytem Mottarone Google Maps

Pierwsze hipotezy wskazują na awarie hamulców, które zostały zablokowane przez tzw. szczęki hamulcowe. Jedynym pewnikiem - zauważa we wtorek dziennik "Corriere della Sera" - jest to, że zerwała się lina, ale zagadką pozostaje właśnie to, dlaczego nie został uruchomiony automatyczny hamulec.

Gazeta informuje, że w całym kraju mają zostać przeprowadzone kontrole kolejek górskich, a także tych w parkach rozrywki. Jednocześnie lokalne władze apelują do rządu o przeznaczenie pieniędzy z Funduszu Odbudowy na konserwację i modernizację tego sprzętu.

Autor:mart/kg

Źródło: Il Fatto Quotidiano, Il Giorno, Corriere della sera, Quotidiano Nazionale, Huffington Post, La Reppublica, Times of Israel, PAP