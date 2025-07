Tragedia na lotnisku w Bergamo. Silnik samolotu wciągnął człowieka

Niedzielna ulewa nad Mediolanem Źródło: PAP/EPA/MATTEO CORNER

Do zdarzenia doszło we wtorek po godz. 10:00 w Bergamo. Według informacji "Corriere Della Sera" na lotnisku Orio al Serio około 35-letni mężczyzna został wessany w silnik samolotu Airbus A319 hiszpańskiej linii lotniczej Volotea. Maszyna przygotowywała się właśnie do startu i miała lecieć do Asturii. Przewoźnik potwierdził, że incydent dotyczył jego samolotu.

Człowiek wciągnięty przez silnik samolotu

Z powodu incydentu lotnisko w Bergamo było tymczasowo zamknięte do godz. 12. Od tego czasu loty zostały wznowione.

Człowiek, który został wciągnięty w silnik, zginął na miejscu, co potwierdził rzecznik lotniska. Dodał, że nie był to ani pasażer samolotu, ani członek personelu lotniska. Według mediów znalazł się on na pasie startowym, gdy maszyna była w trakcie kołowania. Nie jest jednak jasne, w jaki sposób pojawił się w tym miejscu, policja wszczęła dochodzenie w sprawie okoliczności zdarzenia.

Lotnisko Orio al Serio położone jest około 50 km od Mediolanu. Lądują tam tanie linie lotnicze. To popularny kierunek podróży m.in. wśród Polaków - Bergamo jest w czołówce najchętniej wybieranych kierunków.

