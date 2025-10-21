Logo strona główna
Polska zatrzyma samolot z Putinem? Sikorski ostrzega

Radosław Sikorski
Trump: Orban będzie bardzo dobrym gospodarzem spotkania z Putinem
Źródło: TVN24
Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że niezawisły sąd nie nakaże polskiemu rządowi zatrzymać samolotu z Władimirem Putinem na pokładzie - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski, odnosząc się do planowanego, choć nie wiadomo na kiedy, spotkania Donalda Trumpa z rosyjskim prezydentem. Ma do niego dojść w Budapeszcie.

We wtorek Radosław Sikorski został zapytany w Radiu Rodzina o planowane spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, które ma odbyć się w Budapeszcie, i spekulacje, czy rosyjski dyktator mógłby udać się na Węgry samolotem np. przelatującym przez przestrzeń powietrzną Polski, w którą - podobnie jak w całej Unii Europejskiej - nie są wpuszczane rosyjskie samoloty.

Sikorski: Węgry stawiają się pomiędzy Zachodem i Rosją

W odpowiedzi Sikorski powiedział, że "nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że niezawisły sąd nie nakaże rządowi zatrzymać takiego samolotu w celu doprowadzenia podejrzanego do trybunału w Hadze".

Władimir Putin od 2023 roku jest objęty nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze jako podejrzewany o popełnienie zbrodni wojennych.

Od lutego zakaz lotu dla rosyjskich samolotów obowiązuje nad całym terytorium Unii Europejskiej - sytuacja ta wzbudziła spekulacje, którędy Putin mógłby udać się na Węgry. Pytany o tę kwestię Sikorski wskazał, że do tego kraju - będącego członkiem UE - można dolecieć z Rosji np. poprzez przestrzeń powietrzną Turcji, Czarnogóry i Serbii.

- Natomiast to, że członek Unii Europejskiej, jeszcze zobowiązany przez Międzynarodowy Trybunał Karny, zaprasza do siebie prezydenta Putina, budzi nie tylko niesmak, ale pokazuje też, że Węgry stawiają się nie jako część Zachodu, ale pomiędzy Zachodem i Rosją - ocenił szef MSZ, przypominając, że "Węgry nie są pomocne", blokując wsparcie dla Ukrainy i nieustannie kupując duże ilości rosyjskiej ropy naftowej mimo możliwości zakupu jej z innych źródeł.

Władimir Putin i Donald Trump
Władimir Putin i Donald Trump
Źródło: GAVRIIL GRIGOROV/EPA/PAP

Spotkanie Trump-Putin w Budapeszcie

Spotkanie Trumpa i Putina zostało zapowiedziane w ubiegłym tygodniu po tym, jak odbyli oni rozmowę telefoniczną dzień przed spotkaniem Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Waszyngtonie. Rozmowy mają nastąpić po "spotkaniu delegacji wysokiego szczebla obu krajów", nie wiadomo jednak, kiedy w ogóle do niego dojdzie.

Trump napisał na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że w trakcie spotkania na Węgrzech przywódcy spróbują "położyć kres 'niesławnej' wojnie między Rosją a Ukrainą".

Trump przyjął w piątek w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Rozmowy dotyczyły m.in. uzbrojenia i planowanego spotkania przywódców USA i Rosji w Budapeszcie. Trump ocenił wówczas, że Putin chce zakończyć wojnę.

Zełenski podkreślał, że Putin wcale tego nie chce.

Autorka/Autor: ms/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Cable News Network All Rights Reserved

Radosław SikorskiRosjaWładimir PutinDonald TrumpWęgryUkrainaPolityka zagraniczna RosjiMinisterstwo Spraw ZagranicznychRosja - UEStosunki Rosja - PolskaStosunki Rosja - USAWołodymyr Zełenski
