Puste ławy w świątyniach, kapłani i wierni w maseczkach. Nabożeństwa wielkanocne w dobie pandemii

Włochy

We Włoszech podczas Wielkanocy obowiązują surowe ograniczenia, ale wierni mogą udać się do kościoła na mszę. Obwarowano to zastrzeżeniem, że musi to być świątynia położona blisko domu. Nie wyznaczono limitu uczestników nabożeństw wynikającego z powierzchni świątyni, jednak wszędzie obowiązują ścisłe reguły sanitarne z naciskiem na zachowanie odległości od innych osób. W związku z godziną policyjną zaczynającą się o godzinie 22.00, msze w Wielką Sobotę rozpoczęły się wcześniej niż zazwyczaj, by wierni mogli na czas wrócić do domów.