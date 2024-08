W Wielkiej Brytanii trwają zamieszki, które wybuchły po zabójstwie trzech kilkuletnich dziewczynek w Southport koło Liverpoolu. W niedzielę w Rotherham w północnej Anglii demonstranci wdarli się do hotelu, w którym zakwaterowani są migranci. W całym kraju, jak donosi BBC, w czasie weekendu zatrzymano 150 osób. Na poniedziałek Downing Street zaplanowało spotkanie sztabu kryzysowego COBRA. - Będziecie żałować, że wzięliście udział w tym zamieszaniu - zwrócił się do uczestników zamieszek premier Keir Starmer.

Choć na niedzielę zaplanowano znacznie mniej demonstracji niż na sobotę, to te, które miały miejsce wczoraj, nie były mniej gwałtowne. W Rotherham demonstranci zebrali się koło hotelu, w którym umieszczeni zostali migranci oczekujący m.in. na decyzje o przyznaniu azylu. Zebrani zaatakowali policjantów pilnujących budynku, rzucając w ich m.in. krzesłami i innymi przedmiotami, a później grupa osób przedarła się przez kordon policyjny i weszła do wnętrza hotelu, próbując go podpalić. Wybite zostały także okna w budynku.

Starcia na Wyspach

Będzie kryzysowe spotkanie COBRA

- Gwarantuję, że będziecie żałować, że wzięliście udział w tym zamieszaniu, czy to bezpośrednio, czy też za pośrednictwem internetu. Nie ma żadnego uzasadnienia dla podejmowania takich działań. Ludzie w tym kraju mają prawo do bezpieczeństwa, a mimo to byliśmy świadkami ataków na meczety i społeczności muzułmańskie – mówił szef brytyjskiego rządu. Podkreślił, że wydarzenia, które mają miejsce, nie są protestami, lecz przemocą, a na to nie ma przyzwolenia.